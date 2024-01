Elmondta az ukrán katona, hogyan ütötték ki egy jóval kisebb páncélossal Oroszország legmodernebb tankját - A videojátékok segítettek

Az ukrán TSH-nak nyilatkozott annak a Bradley IFV-nek a legénysége, akik közvetlen közelről kilőttek egy orosz T-90M harckocsit 25 mm-es Bushmaster gépágyújukkal. Sokaknak feltűnt az eredeti videón az, hogy a Bradley olyan pontossággal sorozza az orosz harckocsit, ami sok profi amerikai katona becsületére válna.

Először egy másik Bradley indult el azért, hogy fedezze a rohamozó gyalogságot, a T-90-es azt azonban kilőtte, így a videón is látható páncélosnak kellett pótolnia.

A more personal and detailed interview with the crew of the Ukrainian Bradley which took on a russian T-90M. Also goes over using American-supplied Bradley IFVs in conditions of the Ukrainian winter pic.twitter.com/GtSGt8Cxiq