Felvételek: ég egy hatalmas gázterminál Szentpétervár közelében, a helyiek drónokat láttak az égen

A Szentpétervár körüli Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozsdenko azt mondta, az Uszt-Luga kikötőjében található gázterminálon történt az incidens. Drozsdenko szerint sérültek nincsenek, a személyzetet evakuálták.

A kormányzó azt nem közölte, mi okozta a tüzet. Helyiek azonban egy drónt láttak az égen, majd robbanásokat hallottak. A szentpétervári székhelyű Fontanka szerint legalább két drón haladt Szentpétervár felé, mielőtt a tűz kigyulladt.

A RIA állami hírügynökség később arról számolt be, hogy helyi tisztviselők szerint két robbanás okozta a tüzet. Arról nincs hivatalos információ, hogy mi okozta a robbanásokat.

A tűz közelében három nagy nemzetközi tankerhajó is tartózkodott, de azokat állítólag nem érte kár.

After a successful 1,100km+ reconnaissance flight by a Ukrainian drone just 2 days ago, tonight at least 2 drones successfully bombed a different port in Ust-Luga just west of Saint Petersburg, Russia. https://t.co/BuWB6V0y6h

Drone attack reported this evening at the Russian Novoteka oil and LNG terminal in the port of Ust-Luga, Leningrad Oblast. The facility is currently burning. pic.twitter.com/YxObs8AjwD