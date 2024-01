Négy film, amely testközelbe hozza az ukrajnai háború és a putyini Oroszország brutális valóságát

A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) idén is számos filmet hoz el Magyarországra január 27-e és február 4-e között. Oroszország Ukrajna elleni inváziója már lassan két éve tart, így egyre több dokumentumfilm születik az eseményekről. Ezekből a fesztiválon is láthatunk hármat: a Keleti front orvosi zászlóaljban dolgozó önkéntesek munkáját mutatja be, a Harcban Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter és a kormány más fontos tisztviselőinek munkáján keresztül ad bepillantást a háborús erőfeszítésekbe, míg az Arcok visszapillantóban című filmben a háború elől menekülők történeteit hallgathatjuk, miközben egy autóban Lengyelország felé tartanak. Egy negyedik film, a Kiáltvány a gyerekekért pedig a háború előtti Oroszországról ad félelmetes képet orosz iskolások közösségi médiára feltöltött videóin keresztül.

Keleti front (Vitalij Manszkij – Jevhen Titarenko, 2023)

Az 1963-ban született Vitalij Manszkij veterán dokumentumfilm-rendező. Az ezredforduló környékén egy orosz televíziócsatornánál dolgozó Manszkijt Vlagyimir Putyin stábja kérte föl, hogy dokumentálja a frissen ideiglenes elnökké kinevezett politikus 2000-es elnökválasztási kampányát, majd a márciusi elnökválasztást követő első hónapjait. Az így készült filmet aztán az orosz televízióban is bemutatták, de a rendező 2018-ban akkor nem közölt felvételekkel kiegészítve új filmet rakott össze az anyagból – ez a Putyin szemtanúi, amely egyedülálló betekintést nyújt a hatalmat átvevő Putyin első napjaiba. (A film a BIDF honlapjáról megtekinthető, itt írtunk róla bővebben.)

Manszkij később különleges dokumentumfilmet forgatott Észak-Koreáról (A Nap árnyékában), majd az idős Mihail Gorbacsovról készített portréfilmet (Gorbacsov.mennyország). A nyugat-ukrajnai Lvivben született, de orosz rendező az erősödő putyini cenzúra elől 2014-ben Lettországba emigrált.

A mostani fesztiválon látható Keleti front az orosz–ukrán háború első hat hónapjába nyújt betekintést egy orvosi zászlóalj néhány önkéntesének munkáján keresztül. Manszkij rendezőtársa az 1988-as születésű Jevhen Titarenko, aki már a 2014-ben kezdődött donbaszi polgárháborúról is tudósított dokumentumfilmesként. Mikor kitört a teljeskörű háború, rögtön önkéntesnek jelentkezett a Hospitallers orvosi zászlóaljba – a dokumentumfilm az ő mentős csapatának néhány hónapját rögzíti.

A film egyik rendezője, Jevhen Titarenko a Keleti frontban. Forrás: BIDF

A narráció nélküli, 98 perces filmben háborús és „békebeli” jelenetek váltják egymást, ezzel téve némileg elviselhetőbbé a legtöbbször felzaklató jeleneteket. Persze a békebeli jelenetek is a háború idején játszódnak, de a háború zajától kicsit messzebb, egy nyugat-ukrajnai faluban. Itt gyűlnek össze az egység tagjai és családjaik, hogy megünnepeljék egyikük kisfiának keresztelőjét. A kamera által rögzített beszélgetésekben is elsősorban a háború a téma; az általában orosz anyanyelvű, de ukrán tudatú fiatalok pedig megpróbálnak választ találni arra, miért is fordult harcba a két testvérnép viszonya.

A fronton játszódó felvételek a háború legszörnyűbb arcába nyújtanak betekintést: mentőautóban meghaló súlyosan sebesült katona, lábukat vesztő katonák, a háborús pusztítás képei. Mivel mentős csapatról van szó, magukat a harci cselekményeket ritkán látjuk, inkább csak a következményeiket, bár az utolsó jelenetben azt is megtapasztalhatjuk a képernyőn keresztül, milyen, mikor nem messze az embertől robbannak a bombák. A film megtekintése után nehéz nem pacifistaként kijönni a moziból.

A film a fesztivál keretében megtekinthető a Mamut II. mozijában február 1-jén 20 órától, illetve február 3-án 19:45-től. Adatlapja itt látható.

A béke ritka pillanatai: keresztelő a Keleti front című filmben. Forrás: BIDF

Harcban (Karim Amer, 2023)

Míg a Keleti front „alulnézetből” mutatja be az ukrajnai háborút, addig az Emmy-díjas és Oscar-jelölt Karim Amer Harcban című dokumentumfilmje az ukrán vezetés több tagját szólaltatja meg, illetve követi nyomon munkájukat az ukrajnai háború első évében. Megszólal és szerepel többek között Dmitro Kuleba külügyminiszter; Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes; Rusztem Umerov jelenlegi védelmi miniszter, aki a film készítésének idején Ukrajna egyik képviselője volt az oroszokkal zajló kezdeti fegyverszüneti tárgyalások idején; Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök; Mihajlo Fedorov digitális átalakulásért felelős miniszter és helyettese, Aleksz Bornyakov.

Bár a film a háború pusztítás jeleneteit is megmutatja, fókusza nem a materiális világban folyó háború, hanem inkább az információs térben zajló küzdelem.

Ez a háború az információról szól. Az győz, akinek az információja felülkerekedik

– mondja a filmben Kuleba.

A digitalizációért felelős Fedorov és Bornyakov elmondják, hogyan biztosították az internetkapcsolatot Ukrajnában Elon Musk Starlinkje segítségével (Fedorov maga kereste meg Muskot a kéréssel). Ez pedig nemcsak azért volt fontos, hogy működjön az internetes kommunikáció Ukrajna területén, hanem azért is, hogy az egyszerű civileket is be lehessen vonni a háborús erőfeszítésekbe. A polgárok egyrészt videók és fotók készítésével és világhálóra feltöltésével meg tudják ismertetni a világot a háború valóságával, másrészt egy „E-ellenség” nevű alkalmazáson keresztül jelezhetik, merre látnak orosz katonákat, így a fegyveres erők célzottan le tudnak csapni rájuk. (Ez különösen a háború első hónapjaiban volt fontos, amikor számos különböző irányból támadtak az oroszok.)

A film bemutatja az orosz propagandát is – Putyin háborús beszédei, Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő nyilatkozatai, Vlagyimir Szolovjov televíziós műsorvezető és mások gyűlölködő megszólalásai –, illetve azt, hogy Ukrajna hogyan próbálja fölvenni a harcot ezzel. Ilja Ponomarev orosz ellenzéki aktivista például létrehozott egy orosz nyelvű médiaholdingot Ukrajnában, melynek az a célja, hogy a világhálón keresztül az oroszokat is megismertesse a háború nem a Kremlből diktált narratívájával.

Ez a háború nem Ukrajnában fog véget érni. Ezt a háborút csak Moszkvában lehet megállítani

– mondja Ponomarev.

A film Budapesten a Mamut II. mozijában tekinthető meg február 2-án 20:00 órától, illetve február 3-én 15:30-tól, de több vidéki városban is lesznek vetítések. Ezek időpontjai és a film adatlapja itt látható.

Arcok visszapillantóban (Maciek Hamela, 2023)

Ahogy a Keleti front egyik alkotója, Jevhen Titarenko, úgy az Arcok visszapillantóban készítője, Maciek Hamela is nemcsak rendezője, hanem résztvevője is filmjének, illetve magának a háborúnak. A lengyel filmrendező szintén önkéntesként dolgozott a háborúban, csak ő nem a front közelében, hanem a háborús események közelében élő embereket menekített ki autójával Lengyelországba.

A film nagy része Hamela autójában játszódik, ahol egy kamera rögzíti a rendező utasait és azok megszólalásait. Időnként külső felvételek is láthatók, többnyire szívszorító búcsúzkodások a háborús környéken maradó idősebb családtagoktól, vagy éppen a harcolni induló férjtől és apától.

Menekülők Ukrajnából, jelenet az Arcok visszapillantóban című filmből. Forrás: BIDF

Bár a pusztítás képeit is látjuk, a háború szörnyűségeiről inkább az utasok beszélnek. Egy fiatal férfi elmondja, hogyan kínozták meg az orosz katonák úgy, hogy áramot vezettek a testébe. Egy Mariupolból menekülő nő édesapjáról beszél, aki visszament a bombatalálatot kapott égő házába, hogy kihozza felesége holttestét, miközben súlyos égési sérüléseket szenvedett. Láthatunk egy néma kislányt, aki azóta nem szólalt meg, mióta szobájába csapódott egy rakéta. Vagy éppen meghallgathatjuk, ahogy egy idős asszony szinte családtagként beszél egyetlen tehenükről, akit menekülésükkor kénytelenek voltak magára hagyni.

A film január 30-án 19:45-től, illetve január 31-én 18:00 órától látható a Mamut II. mozijában. Adatlapja itt tekinthető meg.

Kiáltvány a gyerekekért (Angie Vinchito, 2022)

A Kiáltvány a gyerekekért, vagy eredeti címén egyszerűen Manifesto az előző filmektől eltekintve még az Ukrajna elleni orosz invázió előtt játszódik, de nem kevésbé kemény és megdöbbentő felvételeket tartalmaz, mint azok.

Pedig csak gyerekeknek és tizenéveseknek a YouTube-ra és a TikTokra feltöltött videóit láthatjuk, melyek 2015 és 2021 között készültek Oroszországban, többnyire orosz iskolákban. A videók nyilván összeválogatottak és nem reprezentatívak, mégis olyan erőszakspirál bontakozik ki a szemünk előtt, hogy nem nehéz a végén megpillantanunk az Ukrajna elleni agressziót.

Jelenet a Kiáltvány a gyerekekért című filmből. Forrás: BIDF

A film teljesen ártatlanul indul: gyerekek videón rögzítik, ahogy felkelnek, fogat mosnak, majd elindulnak az iskolába. Aztán egyszer csak szirénák hangja, és menekülni kell az óvóhelyre – kiderül, atomháborús szimuláció van. Az iskolában a tanárok szájából először még csak a fertőben úszó Nyugatról hallunk, majd jönnek a verbális, aztán a fizikai bántalmazás képei: több videó is rögzíti, ahogy egy-egy tanár megver egy-egy gyereket. A film az erőszak újabb és újabb bugyrait tárja elénk, egészen iskolai lövöldözések felvételeiig.

A Kiáltvány a gyerekekért bemutatja a gyerekek ideológiai nevelését, de azt is, hogyan próbálnak egyesek lázadni a rendszer ellen. Egy lányt azért rúgnak ki az iskolából, mert azt kérte a tanártól, hogy ne beszéljen a politikáról. Egy másik lány a táblára írja fel nagybetűkkel: „Putyin egy tolvaj.” Egy fiú leveszi a falról az orosz elnök portréját, és a szemeteskosár mellé rakja. Azt is látjuk, hogy egy Putyin-ellenes akciót követően egy tanárnő azt mondja a 10.a osztálynak, hogy „mélyen megsértették” az elnököt, és a szovjet időkben ezért kivégzés járt volna. Van, ahol nem elég a tanári fejmosás, bűnbocsánatért is kell esedezni. Több videót is láthatunk, ahol a „tettes” bocsánatot kér például Ramzan Kadirov csecsen elnöktől, mert „megsértette”, vagy egyszerűen azért, hogy homoszexuális.

Egy fiú Vlagyimir Putyin portréját távolítja el az osztályterem faliújságjáról, jelenet a Kiáltvány a gyerekekért című filmből. Forrás: BIDF

A film egészen döbbenetes látleletet nyújt az erőszak Oroszországban tapasztalható fokozatairól. Csak erős idegzetűeknek ajánlott.

A Kiáltvány a gyerekekért több alkalommal is látható lesz Budapesten és vidéki városokban a fesztivál ideje alatt. A pontos helyszínek és időpontok, illetve a film adatlapja itt található.

Címlapkép: Jelenet a Keleti front című filmből. Forrás: BIDF