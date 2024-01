Folytatódik a nagy sakkjátszma: most éppen távolodna Pekingtől a szövetségese

Az elmúlt években Kambodzsa egyre nagyobb figyelmet kapott a nemzetközi szereplők körében, különösen azután, hogy Kína egyre nagyobb beruházásokat jelentett be az országban. A pekingi hitelek azonban kifejezetten fojtogatóvá váltak a szegény országban, ezért igyekeznek diverzifikálni a kapcsolataikat. Ennek jegyében nemrégiben Japánnal kötöttek fokozott biztonsági együttműködési szerződést, most pedig Franciaországban tárgyalt a kormányfő.

A találkozón Párizs 200 millió eurónyi támogatást ígért a Phnom Penh-i vezetésnek szakképzési, energetikai és vízkezelési területen.

Ezen felül az ország védelmi-biztonsági szerepéről is tárgyaltak az indo-csendes-óceáni térségben. Ez különösen azért fontos, mert az Egyesült Államok 2022-ben prezentált stratégiája a területen egyre inkább Kína befolyásának visszaszorítására szolgál. Ezt követően az – amerikai szövetséges – országok is hasonló dokumentumot hoztak nyilvánosságra a védelmi elképzelésekről. Kambodzsának ebben kiemelkedő szerepe van, mivel biztonsági szempontból is Peking látóterébe került az ország. Bár folyamatosan tagadják ezeket az információkat, de sok biztonsági szakértő szerint egy kínai bázisnak is alkalmas hadikikötő épül Kambodzsa déli részén.

Az európai hatalom fontosságát jelzi, hogy Manet hivatalba lépését követő első Ázsián kívül útja ide vezetett. Ennek nagyrészt történelmi okai vannak, mivel a franciák hosszú időn keresztül gyarmattartók voltak az Indokínai-félsziget nagy részén. Ezt követően sem szakadt meg a kapcsolat, Párizs a függetlenedés után fegyvereket próbált eladni a térségbe, majd az 1990-es években békefenntartó szerepben tért vissza Kambodzsába.

Kambodzsára az elmúlt években az Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) egyik legfontosabb elemeként tekintenek, számos területen szerzett befolyást Kína. Ezek egyben azt is jelentették, hogy a fejlődő ország eladósodott Peking felé, miközben hatalmas gazdasági függőség alakult ki felé.

Ebből pedig egyetlen kiutat látnak jelenleg Phnom Penhben: ha minél több partneri kapcsolatot alakítanak ki, ezzel némileg megszabadulva az egyoldalú függéstől.

Címlapkép forrása: Christian Liewig - Corbis/Getty Images