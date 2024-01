Friss térkép érkezett: áttörték az oroszok a frontvonalat, így állnak most a harcok

Újabb támadási hullámot indított az orosz haderő a hónapok óta ostrom alatt álló Avgyijivka ellen: az elmúlt napokban a déli front átszakadt és az orosz katonák betörtek a városba. A fejleményekről itt írtunk:

Friss térképet közölt a Rybar, a legnépszerűbb orosz háborús think-tank az avgyijivkai harcokról. A térképen látható az orosz területszerzés mellett az is, hogy a várostól északra is nyomulnak az orosz katonák, az ukrán erők viszont nyugati, északnyugati irányból ellentámadnak.

A Rybar jó kapcsolatot ápol az orosz védelmi minisztériummal, ezért a kommentárjuk nyilvánvalóan elfogult, de a háború térképeik általában pontosak.

️Battle for Avdiivka: Russian troops continue to advance in the southeast of Avdiivka. On January 21, Ukrainian units counterattacked in an attempt to regain lost ground. The Russian troops stood their ground and retained the occupied lines. pic.twitter.com/zjF7fFOpDM