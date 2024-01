Hatalmas fejlesztésekkel válna tengeri hatalommá Szöul – Jönnek a csúcsmodern KDDX-ek

Dél-Korea a következő generációs rombolók fejlesztésével fejleszti haditengerészeti képességeit. Ezt egy nagyszabású hadiflotta-fejlesztési terv részeként teszi, amelynek része lesz ezen felül a repülőgép-hordozókat, arzenálhajókat és hagyományos ballisztikus rakétás tengeralattjárókat. A Hyundai Heavy Industries (HHI) befejezte a KDDX néven ismert, következő generációs koreai romboló tervezését.

Ez jelentős lépést jelent Dél-Korea védelmi technológiája terén, mivel a KDDX az első olyan romboló, amely teljes mértékben hazai fejlesztésű.

On December 27, 2023, South Koreas HD Hyundai Heavy Industries (HHI) announced its completion of the basic design for Koreas next-generation destroyer KDDX https://t.co/n27rZui9nG