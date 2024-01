A brit külügyminiszterrel tárgyalt Orbán Viktor a svéd NATO-csatlakozásról

Utóbbiról Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke számolt be az MTI-nek, de az csak a brit tárcavezető közösségi médiás tájékoztatásából derült ki, hogy a téma a svéd NATO-csatlakozás volt.

David Cameron külügyminiszter, volt miniszterelnök, azt írta: Svédország gyors NATO-csatlakozásának fontosságáról tárgyaltak Orbán Viktorral annak érdekében, hogy a szövetség és az euro-atlanti térség biztonságosabb, a NATO pedig erősebb legyen. A brit tárcavezető azt is hangsúlyozta:

Muszáj fenntartanunk Ukrajna támogatását és védeni a biztonságát a jövőben.

We must maintain support for Ukraine and protect its future security.I discussed this with Hungarys Prime Minister today, alongside the importance of Swedens swift accession to NATO, making Allies safer, NATO stronger and the Euro-Atlantic area more secure. @PM_ViktorOrban