Stratégiát váltott Ukrajna: ezzel aztán gigantikus veszteséget okozhatnak az oroszoknak

A lap annak apropójából írt, hogy az ukránok pár napja egy-egy nagy hatótávolságú drónnal célba vették Szentpétervár egy olajtárolóját és egy gáztárolóját. Átmenetileg le is állt a teherforgalom Uszt-Luga és Primorszk kikötőiben, ezek az orosz tengeri energiahordozó-exportjának mintegy 40%-át adják együttesen.

A lap arról ír: ha az ukrán haderő részéről most tudatos stratégia, hogy megpróbálják megbénítani Oroszország energiaexport-infrastruktúráját, ennek sikerességétől függően akár dollár milliárdos veszteséget is okozhatnak az oroszoknak. Az előző esetből is látható: nem kell hatalmas kárt okozni adott kikötő infrastruktúrájában, hogy akár napokra leálljon a teherforgalom.

Egy ukrán hírszerzési vezető azt kommentálta a Kyiv Postnak: a stratégia teljesen tudatos, hiszen az energiaszektor támadásával nem csupán a hadiipar üzemeltetéséhez szükséges bevételektől esik el Oroszország, de a katonai járművek üzemanyag-ellátását is meg akarják bénítani.

Címlapkép forrása: Getty Images