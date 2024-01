Svédország nem lát okot arra, hogy tárgyaljanak Orbán Viktorral a NATO-csatlakozásról

Jelenleg nem látok okot a tárgyalásra

– mondta Billström.

Hozzátette:

Természetesen reméljük, hogy Magyarország mihamarabb ratifikálja a NATO-tagságot.

A magyar kormányfő kedd reggel az X-en tette közzé, hogy meghívólevelet küldött Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek, hogy Svédország NATO-csatlakozásáról tárgyaljanak.

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson for a visit to Hungary to negotiate on Swedens NATO accession. @SwedishPM