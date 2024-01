Ősrégi acélmonstrumokat kap Ukrajna Németországtól - Érkeznek az SH-3-asok

A legendás Sikorsky által gyártott Sea Kinget eredetileg tengeralattjáró-vadászatra tervezték az '50-es évek végén. Gyártását a '70-es években állították le, de számos országban a mai napig szolgálatban állnak. Az amerikai haditengerészet 2006-ban, Németország 2020-ban nyugdíjazta őket.

Az SH-3 többfunkciós eszköz: alkalmas kutató-mentő feladatokra, csapatszállításra, de felfegyverezhető torpedókkal, mélytengeri bombákkal, hajó elleni rakétákkal, sőt, atomfegyverrel is.

Bár a '60-as években a Sea King rendkívül modern eszköznek számított, napjainkban nyugati hatalmak már nem igazán használják. Legprominensebb alkalmazói India, Indonézia, Argentína és Irán.

Germany will deliver six 50 year old SEA KING Mk41 helicopters to Ukraine, which are getting decommissioned and replaced by NH 90 NTH Sea Lion since 2020. Pilot training will take place in Germany and they will be delivered with spare parts from mid 2024. #Breaking