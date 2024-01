Sebészi pontossággal csapott le az ukránok sztárfegyvere: megsemmisült a szupermodern orosz Jasztreb

Az ukrán források tettek közzé egy válogatást, amelyben az oroszok veszteségeit vágták össze. A felvétel legnagyobb érdekessége, hogy egy modern, orosz Jasztreb-AV tüzérségi felderítő rendszer megsemmisítése is látható rajta.

Az oroszok minden bizonnyal elvesztették a második modern elektronikai hadviselésnél alkalmazott Jasztreb-AV rendszert is, ami már a második veszteséget jelenti a csúcsmodern radartípusból kevesebb mint egy hónap alatt. Ahogy az első alkalommal, most is az amerikai gyártmányú HIMARS csapott le a rendszerre. A felvételeken látható ezen felül több orosz fegyver megsemmisülése is:

egy Buk-M2 légvédelmi rendszert

egy Buk-M3-as légvédelmi rakétarendszert (ez a Buk legutóbbi variánsa, első példányai 2016-ban álltak szolgálatba az orosz fegyveres erőknél)

egy értékes orosz 1L259 Zoopark-1 harctéri radarrendszert

egy 2Sz5 Giacint-Sz típusú 152 milliméteres tüzérségi rendszert is vesztenek az oroszok.

HIMARS, with the 14th Regiment , destroyed Russian equipment in Kherson region. The destroyed equipment includes the 1K148 pic.twitter.com/P66YUA9GjU — Dr. (Khaled) January 24, 2024

A Jasztreb-AV egy igencsak drága – körülbelül 250 millió dollárra becsült értékű – radarkomplexum, amely képes követni az ellenséges lövedékek röppályáját, meghatározva a tüzérségi állások pontos koordinátáit. A megszervezett információkat ezt követően eljuttatja a tüzérség számára, így azok képesek a célpontot meghatározni.

A rendszer pontos műszaki jellemzői nem ismertek, illetve az sem, hány darab állhat az orosz fegyveres erők rendelkezésére. Elsőként a 2022-ben tartott orosz fegyverexpón mutatták be. Bár az Oryx blogon egyelőre még nem szerepel a találat az oroszok oldalán veszteségként, a mostani a második dokumentált eset.

Az elsőt még január elején szenvedték el a támadó alakulat, meglehetősen kínos eseményeket követően: délelőtt még a moszkvai védelmi minisztérium jelentette be, hogy az orosz csapatok megkapják az első Jasztreb-AV-t, délután már a kilövésről érkeztek felvételek.

