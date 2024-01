Érzékeny orosz objektumokat támad az ukrán hadsereg, vizsgálódik Moszkva és Kijev az Il-76-os miatt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

A Szibériában található város mellett ukrán források szerint egy repülőgép-hajtóműveket gyártó üzem gyulladt ki, az értesülést orosz forrásokból még nem látni.

️ A fire has engulfed a workshop for the production of airboats in the Krasnoyarsk region (russia), russian media reports. The area of the fire is over 1700 m². Expensive flat-bottomed watercraft with inflatable and solid hulls and aircraft engines were manufactured there. pic.twitter.com/mTi295cBAR