Oroszország mélyére is elért Ukrajna haragja: olyan támadás történt, amire nem volt felkészülve Moszkva

Lángba borult a Rosznyeft Tuapsze térségében működő olajfinomítója: az orosz állami média szerint a tűz tegnap éjjel csapott fel és ma reggel 5 óráig harcoltak vele a tűzoltók. Az incidens miatt a szocsi repteret is le kellett zárni.

Több közösségi médiás forrás is posztolt videókat az égő olajfinomítóról: úgy néz ki, a lángok kilométerekre a helyszíntől is láthatók voltak. Nagyon valószínű, hogy egy ukrán drón, valószínűleg egy nagy hatótávolságú Bober csapott be Tuapsze térségében.

Major incident in Russian town of Tuapse on the eastern shore of the Black Sea. It is believed that the Rosneft plant, one of the oldest in Russia which processes oil from several oil fields, caught fire after an unidentified flying object struck one of the oil tanks. pic.twitter.com/H4xnMf5Xh3