Dmitro Lubinyec az orosz média által közölt információk ellentmondásaira hívta fel a figyelmet. A Reuters hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a lista átvizsgálása során ellentmondások kerültek napvilágra.

Igen, találtunk olyan ukrán állampolgárokat a listán, akiket már korábban kicseréltek

– mondta Lubinyec, amely alapjaiban kérdőjelezi meg az utaslista hitelességét és arra utal, hogy néhány személy tévesen került rá.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzése is megerősítette ezeket az állításokat. Az ISW korábbi jelentéseiből kiderült, hogy legalább egy olyan személy szerepel a listán, aki már részt vett egy fogolycserében január 3-án.

Margarita Szimonjan orosz televíziós újságíró volt az, aki egy 65 ukrán hadifogoly nevét tartalmazó listát tett közzé. Az ISW által vezető orosz propagandistaként jellemezett Simonyan viszont bizonyítékok nélkül osztotta meg ezt az információt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk az Il-76-os gép az oroszországi Belgorod térségében zuhant le, az orosz védelmi minisztérium szerint fedélzetén 65 ukrán hadifogollyal, hatfős személyzettel és három fogolykísérővel. Moszkva az ukrán hadsereget vádolja azzal, hogy rakétával lelőtte a gépet, ukrán részről azonban ezt nem ismerték el, amint azt sem, hogy rakétatalálat okozta a gép lezuhanását.

