A világ egyik legmodernebb fegyveréből vásárol be a háború kellős közepén Izrael

Védelmi források által a The Times of Israel-nek adott információk szerint a washingtoni megbeszéléseken előrehaladt Izrael azon szándéka, hogy egy sor fejlett katonai hardvert szerezzen be. Ez magában foglalja egy új, 25 darab F35i lopakodó vadászrepülőgépből álló század felállítását egy másik, 25 darab F-15IA vadászrepülőgépből álló századdal együtt. Ezen kívül van egy kezdeményezés 12 AH-64 Apache helikopter beszerzésére is.

A 12-es csatorna híradójának beszámolói ellenére, amelyek szerint ezeket az üzleteket már véglegesítették, hivatalos források megerősítették, hogy a megállapodások aláírására még nem került sor.

Az AH-64 Apache helikopterek friss elemét képezik a "bevásárlólistának", a kezdeti tárgyalásokkor Izrael még nem jelezte, hogy vásárolni kívánna a forgószárnyasokból.

Izrael már korábban elkötelezte magát, hogy összesen 50 darab F-35-ös vadászrepülőgépet vásárol a Lockheed Martintól. Ezeket a repülőgépeket fokozatosan, két-három darabos csoportokban szállítják le, és várhatóan 2024 végéig mind megérkeznek.

Jeruzsálem abból sem csinált titkot, hogy a rendelkezésre álló F-15-ösök fejlesztése is zajlik annak érdekében, hogy nehezebb fegyverzetet tudjanak hordozni, mely képes elérni a mélyen földbe temetett iráni nukleáris létesítményeket.

Címlapkép: megérkezik az első két F-35i vadászgép Izraelbe 2016-ban. A címlapkép illusztráció, forrása: Israeli Army / Handout/Anadolu Agency/Getty Images