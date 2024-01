Svéd NATO-csatlakozás: Macron megkavarja a lapokat a magyar enyhülés után

Emmanuel Macron francia elnök január 30-31-én Svédországba látogat, válaszul Carl XVI Gustaf svéd király meghívására. A látogatás stratégiai jelentőséggel bír, mivel Svédország már nagyon közel került a NATO-csatlakozáshoz azután, hogy Törökország már ratifikálta a lépést, míg az Orbán Viktor vezette magyar kormány is enyhülni kezdett az ügyben.

A megbeszélések középpontjában elsősorban az európai védelmi kérdések állnak majd, különösen, mivel Svédország a NATO-csatlakozás utolsó fázisaihoz közeledik. Az Elysée-palota kijelentette: „Svédország partnerünk az Európai Unióban, és a csatlakozásának véglegesítésével szövetségesünkké válik a NATO-ban” – írja az Euractiv.

Macron látogatásának időzítése több szempontból is izgalmas: egyrészt szinte egybeesik az Európai Tanács február 1-jei, kulcsfontosságú ülésével, amelyen várhatóan téma lesz, hogy Magyarország vonakodik megszavazni Svédország NATO-tagságát, valamint az Ukrajnának javasolt 50 milliárd eurós pénzügyi segélycsomagról, amely témát Budapest eddig blokkolt. Másrészt azért is, mert Orbán Viktor Ulf Kristersson miniszterelnököt is egy egyeztetésre hívta, mire a svéd kormányfő egy Tanács előtti találkozót javasolt.

Az ukrajnai konfliktus kezdetének kétéves évfordulójához közeledve az Európai Bizottság a tervek szerint február végén mutatja be az európai védelmi ipari stratégiát (EDIS), amelynek célja a blokk fegyvergyártásának felpörgetése.

Annak ellenére, hogy mind Franciaország, mind Svédország erős védelmi kapcsolatokat ápol, az elmúlt hónapokban az EU védelmi politikájáról alkotott nézeteik között különbségek mutatkoztak. Míg Párizs a blokk védelmi iparának előtérbe helyezését szorgalmazza, addig Stockholm a balti és keleti EU-tagállamokkal együtt a háborús szükségletekre és a készletek feltöltésére való sürgősebb összpontosítás mellett érvel.

A francia elnöki stáb azonban hangsúlyozta, hogy „Svédország olyan ország, amely úgy gondolkodik, mint Franciaország”, és elismerte, hogy közösen kívánják fokozni az európai biztonságot, bár konkrétumokat nem közöltek. Egy nemrégiben kiadott közös állásfoglalás, amely az alulról felfelé történő megközelítést követeli a védelmi ipari stratégiában, némileg közelítette egymáshoz a két fél álláspontját.

Címlapkép forrása: EU