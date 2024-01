Elképesztő képek: kilőhették a Rheinmetall egyik legmodernebb csúcsfegyverét Ukrajnában?

A futurisztikusnak számító légvédelmi rendszert 2016-ban mutatta be a német Rheinmetall, jelenleg ismert alkalmazói között mindössze Katart és Ukrajnát ismerjük. Ukrajna számára egy ismeretlen ország rendelt 2 példányt, ebből az első 2024 januárjában érkezett meg a harctérre.

A Skynex légvédelmi rendszer fő fegyverzetét a távirányított, automatizált 35 milliméteres Oerlikon Mk3 légvédelmi gépágyú képezi, amely különösen jól alkalmazható rövidebb hatótávolságon belül, habár a hivatalos adatai szerint 4 kilométeren belül bármilyen célpontot képes 99%-os hatékonysággal lelőni.

Ráadásul a Rheinmetall erre a célra kifejlesztett egy programozható 35 milliméteres Ahead lőszert is kifejlesztett.

Az Ahead technológia lényege, hogy a lövés előtt a rendszer már betáplálja a megfelelő időzítési adatokat a lövedékbe.

ENNEK KÖSZÖNHETŐEN A 152 DARAB 3,3 GRAMMOS WOLFRAM-HENGERT TARTALMAZÓ LÖVEDÉK A MEGFELELŐ PILLANATBAN FELROBBANVA HATÉKONY REPESZFELHŐT HOZ LÉTRE A CÉLPONT ÚTVONALÁBAN.

Az oroszok azonban máris közzétették a fényképet az első megsemmisült példányról, amely valóban kísértetiesen hasonlít az eredeti Skynex rendszerre.

Ugyanakkor van egy két gyanús tényező a képen – köztük azt, hogy az Ukrajnának átadott Skynexet 8x8-as MAN alvázra, és nem 4x4-esre szerelték – amely alapján több, a német rendszerekkel és az orosz-ukrán háborúval behatóan foglalkozó OSINT-elemző is azt állítja, hogy nem a légvédelmi rendszer látható. Ugyanakkor hozzáteszik: a képen látható rendszer típusát ők sem tudják megállapítani.

Allegedly, this is one of up to four Skynex shooters, which are part of the Skynex air defence system financed by Germany for . Destroyed.Even if I have to admit that it looks similar, and I can't explain what is being loaded/pulled at the rear, it should be noted that #Ukraine