Perdöntő felvétel: behatolt az orosz hadsereg Avgyijivkába

Röpcke azt is állítja, hogy az ukrán csapatok feladták az épületek védelmét, és északra hátráltak. Ukrán forrásokra hivatkozva azt írja, a védekezőknek nem célja az ellentámadás, helyette az állásaikat megszilárdítani igyekvő orosz katonákat éjjel-nappal dróntámadásokkal és tüzérségi támadásokkal igyekeznek majd kipucolni.

Visual confirmation, the Russian invasion army captured the 1st residential quarter of .Ukrainian forces withdrew to the north. Current aim is not recapture, but #NewsMap