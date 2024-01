Újabb ponton repedt meg az ukrán védelem? – Hirtelen 3 település is orosz kézre kerülhetett

Újabb sikereket tud felmutatni a kupjanszki térségben az orosz hadsereg, miután állításuk szerint az ellenőrzésük alá vonták Kiszlivka, Kotljarivka és Tabajivka településeket. Nem sokkal korábban a Tabajivkától délre található Krohmalne is orosz kézre került.

Svatove-Kyslivka️Russian sources claim that Russia has taken control over Kyslivka, Kotlyarivka and Tabaivka. So far, there is no visual evidence of these claims. Recently, Russia managed to advance southeast of Tabaivka and gained control over Krohkmal'ne. pic.twitter.com/QGd87u4UX7