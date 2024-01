Pálfordulás borzolja Moszkva idegeit – Cserben hagyja Putyint az egyik legfontosabb partnere

Újdelhi hagyományosan az egyik legnagyobb kereskedelmi partnere az orosz piacnak, azonban a jövőben ez drasztikusan megváltozhat. Különösen az energiahordozók, a nyersanyagok és a katonai technológia terén volt erős a két hatalom közötti együttműködés.

A 2022 februári ukrajnai orosz inváziót követően viszont India nehéz helyzetbe került: a nyugati szankciók egyre szigorúbban léptek fel az orosz termékek kereskedelme ellen.

Oroszország is egyre nehezebben teljesíti az indiai igényeket, különösen hadiipari szempontból. Az elmúlt két évtizedben az oroszoktól szerezték be a fegyverek 65 százalékát, viszont ezen jelentősen változtatott az ukrajnai háború. Egyrészt a Nyugattal is erős kapcsolatokat ápoló India érezte, hogy egy újabb fegyverüzlet lehet a „vörös vonal”, másrészt pedig Moszkva nehezen szállítja le az ígért lőszereket és alkatrészeket. A fennakadások ellenére az oroszok azzal házalnak a hindu hatalomnál, hogy a jövőben akár a legfejlettebb Kamov katonai helikoptereket és a Szuhoj vadászgépeket is lehetne Indiában gyártani.

Ez azonban ellentétes Narendra Modi politikájával, mivel az indiai miniszterelnök inkább a hazai hadiipar felpörgetésére koncentrálna. Ebben viszont sokkal inkább a nyugati fegyvergyártókra támaszkodna, amely elfordulást jelent az eddigi politikától.

A távolodást lassan és fokozatosan képzelte el India, mivel attól tartanak, hogy amennyiben túl gyorsan szakítanák meg a kapcsolatot Moszkvával, akkor azzal a nagy riválishoz – Kínához – lökhetik Oroszországot.

A címlapképen az indiai légierő egyik vadászgépe látható. Címlapkép forrása: Yawar Nazir/Getty Images