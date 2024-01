A választások előtt ítélték 10 év börtönre az ellenzék vezérét a világ egyik legnagyobb demokráciájában

Államtitkok kiadása miatt tíz-tíz évi börtönbüntetésre ítélte kedden egy pakisztáni bíróság a már jelenleg is egy börtönbüntetését töltő Imran Hán volt kormányfőt és pártjának egyik alelnökét.

A Pakisztáni Mozgalom az Igazságosságért (Tehrik-i-Inszáf, PTI) párt szóvivőjének közlése szerint a bírósági ítéletet egy Ravalpindiben lévő börtönben hirdették ki. Az egykori vezető 2022-ben bukott meg az ellene indított bizalmatlansági szavazáson, legfőképp az országot sújtó gazdasági problémák miatt fogyott el körülötte a levegő. Hán azonban nem nyugodott bele hatalma elvesztésébe, ezért tömegtüntetéseket szervezett már 2022 őszén. Később egyre több eljárás indult a korábbi miniszterelnök ellen, többek között korrupció vagy értékes állami ajándékok eltulajdonítása ügyében.

Először 2023 augusztusában ítélték 3 évnyi börtönre, ekkor a közügyek gyakorlásától is eltiltották, most is éppen ezt a büntetését tölti.

A következő választásokon ez akadályozta meg az indulásban, pedig Hán még mindig kifejezetten népszerű a muszlim országban. A parlamenti választásokra azért van szükség, mert 2023 őszén lemondott az iszlámábádi kormány és feloszlatták a parlamentet. Az alkotmány szerint ilyen esetben előrehozott választásokat kell tartani az országban.

Hán a kedden kihirdetett ítélettel kapcsolatban azt mondta, hogy politikai ellenfelei ennek révén is biztosítani akarják, hogy sokáig ne indulhasson választáson. A volt kormányfő ügyvédei valószínűleg fellebbezni fognak. A pakisztáni független emberi jogi bizottság szerint csekély esély van a szabad és igazságos parlamenti választásokra a jövő hónapban.

A címlapkép egy, a volt pakisztáni miniszterelnök szabadlábra helyezését követelő tüntetésen készült. Címlapkép forrása: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images