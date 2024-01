800 évig szunnyadó vulkánok ébredtek fel, óriási védekezési munkálatok kezdődtek

Szakértők szerint a Reykjanes-félsziget alatt húzódó vulkánrendszer legalább három évszázadon keresztül aktív lesz. A félsziget 30 ezer ember otthona, ez Izland teljes lakosságának mintegy 8 százaléka.

A hatóságok a vulkánkitörésektől tartva már novemberben megkezdték védőfalak építését a Svartsengi geotermikus erőmű körül. Azóta közel 100 munkagép dolgozik a nap 24 órájában a létesítménynél. Összesen 560 ezer köbméter kavicsot és megszilárdult lávakőzetet használnak fel, ami 20 ezer teherautó rakományának felel meg.

Védműveket építenek a 4000 lakosú Grindavik városa körül is.

