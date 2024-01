Dagad a botrány Kijevben: „Zelenszkij terve veszélyezteti az állambiztonságot és a háborús erőfeszítéseket”

Az ukrán elnök és a vezérkari főnök közötti megromlott kapcsolatról először 2023 novemberében kezdtek el cikkezni az ukrán lapok. Már akkor felmerült, hogy a két vezető közötti nézeteltérés ahhoz vezethet, hogy Zelenszkij felmenti tisztsége alól Zaluzsnijt. A hírek szerint végül ez be is következett 2024 január végén, ám ez akkora felháborodást keltett, hogy végül vissza kellett helyeznie a vezérkar főnököt a székébe.

Az ukrán lap megszólaltatott több katonát is az esettel kapcsolatban. Általános vélekedés, hogy a politikusok gyakran nem látják át megfelelően a fronton harcolók igényeit.

a megszólalók arra is utaltak megszólalásuknál, hogy „az elnök a saját és kormánya népszerűségét a nemzetbiztonsági érdekek elé helyezi”.

A KyivPostnak nyilatkozó katonák egyöntetűen kiálltak Zaluzsnij mellett, sorolták az érdemeit és a képességeit méltatták. Mivel az elmondottak alapján elégedettek a vezérkari főnök munkájával, ezért nem is támogatják annak leváltását. Azt is elmondták, hogy a katonai vezető eltávolítása vélhetően nem rontana jelentősen a katonák moráljára, mivel az ős elsődleges feladatuk most más. Azt azonban több megszólaló is hozzátette, hogy a politikusok támogatottsága jóval alacsonyabb a katonák szemében, mivel őket nem tartják kellően képzettnek a harcászati események megértéséhez.

Azt is többen elmondták, hogy a mostani események leginkább Moszkvának kedveznek, hiszen így azt a képet tudják kelteni az ukrán vezetésről, hogy megosztottak és káosz van.

Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images