Fájó veszteséget szenvedett az orosz hadsereg: híres harckocsizó esett el a fronton

Az 1997-es születésű orosz katona a háború eleje óta harcol az ukrán haderő ellen, közben rendszeresen beszámolt a frontvonal eseményeiről saját Telegram-csatornáján.

Legnépszerűbb videóján az látható, ahogy egy orosz harckocsi tetején, gyűlöletkeltő szlenggel szidja az ukrán katonákat, majd felszólítja őket arra, hogy „takarodjanak a földjükről”, mielőtt a tank tüzet nyit. Csatornája 14 ezer követővel rendelkezik.

