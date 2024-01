Kiszivárgott: közel a békemegállapodás Izrael és a Hamász között

A párizsi békekonferencián kidolgozott terveket jól ismerő források árultak el részleteket az Izrael és a Gázai övezet közötti lehetséges tűzszünetről – számolt be a Wall Street Journal. Az elmondások alapján a felek egy háromlépcsős megoldásban gondolkodnak, amely a túszok szabadon engedésével indulna.

Külföldi szakértők pozitívan nyilatkoztak a békekonferencia eseményeiről, Washington szerint még sosem álltak a felek ennyire közel a gázai összecsapások beszüntetéséről szóló megállapodáshoz. A tisztviselők szerint egyelőre még számos akadályozó tényező hátráltatja a dokumentum aláírását, viszont lassan közelednek az álláspontok.

Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy mikor lehet meg az alku, de ha sikerül leküzdeni a meglévő ellentéteket, akkor nagyjából 7-10 napon belül aláírás kerülhet tűzszüneti megállapodásra.

Reméljük, hogy a közeljövőben sikerül átjutni a célvonalon; közelebb vagyunk, mint valaha

– mondta a héten John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője. Már önmagában az is jelentős előrelépésnek számít a két fél közötti háborúban, hogy hajlandóak fontolóra venni egy hasonló megállapodást, mivel eddig ettől is mereven elzárkózott Jeruzsálem és a Hamász is. Az ötödik hónapja tartó háború miatt azonban egyre nagyobb nyomás nehezedik mindkét félre, így kénytelenek engedni az eredeti elképzeléseikből.

A javaslat egy háromlépcsős tervet dolgoztak ki a konfliktus megoldására:

Az első szakaszban mindkét fél mindennemű fegyveres tevékenységet befejezne, valamint a radikális iszlamista Hamász szabadon engedné a fogvatartott civil túszokat. Ezt az időt fel lehetne használni a további megbeszélésekhez.

Ezt az időt fel lehetne használni a további megbeszélésekhez. A második lépcső a civil túszok maradéktalan szabadon engedése után következne. Ekkor beengednék a humanitárius segélyszállítmányokat az ostromlott Gázai övezetbe, valamint helyreállítanák a legfontosabb alapszolgáltatásokat. Ebben a szakaszban a Hamász a katonanőket engedné szabadon. Ennek a szakasznak az egyik legnagyobb akadálya, hogy a gázai radikálisok minden egyes elengedett túszért 150 palesztin fogoly szabadon engedését kéri.

A harmadik lépcsőfok szerint az iszlamista mozgalom átadná az izraeli hadseregnek a túszul ejtett férfi katonákat is, valamint a háborúban elhunyt fogvatartottak holttestét továbbítja a hatóságoknak. A Hamász ebben a szakaszban a harcok során Izraelben elhunyt palesztinok holttestét követeli magának.

A szakértők szerint a harmadik szakasz lehet a legveszélyesebb, mivel mindkét fél dönthet úgy, hogy nem teljesíti a megállapodásban rá eső kötelezettségeket.

Az elmondások szerint a Hamász száműzetésben élő vezetői lettek nyitottabbak a tárgyalásra az elmúlt hetekben, míg a továbbra is az ostromlott övezetben tartózkodó mozgalmárok továbbra is a keményvonalas politika hívei.

Címlapkép forrása: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images