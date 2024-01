Rég nem látott fegyverkezésbe kezdett Európa legnagyobb gazdasága, de azonnal óriási akadályba ütköztek

Kiss Csaba 2024. január 31. 18:00

Németország mára abszolút számokban Ukrajna második legnagyobb katonai támogatójává vált az Egyesült Államok után, ugyanakkor saját haderejének fejlesztésébe is belekezdett. A védelmi kiadások idén először érhetik el a NATO által elvárt 2 százalékos GDP-arányos célt. A pénz azonban nem minden, katonákra is szükség van, amelyekből a Bundeswehr krónikus hiányt szenved. Boris Pistorius védelmi miniszter már több ötletet is bedobott ennek megoldására, amelyek eddig nem arattak osztatlan tetszést. Legutóbbi felvetése azonban, úgy látszik, pártokon átívelő egyetértésre talált.