Szupermodern PzH 2000-est vett célba az oroszok rettegett páncéltörő drónja, de az utolsó pillanatban váratlan dolog történt

A német gyártmányú Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack az ukrán haderő egyik legjobb tüzérségi fegyvere, rakéta-póthajtású lőszerrel akár 50-60 kilométeres távolságba is képes ellőni, a jármű pedig pozíciót tud váltani azelőtt, hogy az ellenség viszonozni tudná a tüzet. Magas mobilitásának és extra páncélvédettségének köszönhetően eddig kiválónak bizonyult a PzH 2000-esek túlélőképessége: eddig egyetlen egy ismert eset volt csupán arról, hogy az orosz haderő egyáltalán célba tudta volna venni a járművet.

Tegnap új felvétel látott napvilágot, melyen egy páncéltörő robbanófejjel felszerelt Lancet-drón támadása látható. A drón veszélyesen közel került az önjáró tarackhoz, azonban nagyon úgy tűnik, hogy felrobbant, mielőtt át tudta volna ütni a PzH 2000-es páncélzatát. Az önjáró tüzérségi eszköz valószínűleg csupán felszíni károkat szenvedett, ha egyáltalán.

Today the (2nd known in this war) Ukrainian PzH 2000 was targeted.It seems that the SPG, of which Ukraine received 14, had a Cage and Camo Netting on.HOWEVER, the Lancet targeting the PzH was equipped with the new LiDAR warhead which detonated to early making a pen impossible pic.twitter.com/dBZqkCHksS