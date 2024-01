Támadás érte Szentpétervárt, masszív tankszállítmányt kap Ukrajna - Híreink az ukrán frontról szerdán

Portfolio 2024. január 31. 12:48

Kupjanszk, Avgyijivka és Robotine térségében is támad az orosz hadsereg. Kijev jelentette: lelőttek Luhanszk fölött egy Szu-34-es nehéz vadászbombázót. Az ukrán haderő megkaphatja hamarosan az Amerika által több hónapja beígért GLSDB nagy hatótávolságú rakéta-póthajtású bombákat. Görögország és Kuvait is fegyvereket tervez küldeni Ukrajnának, utóbbi mintegy 150 tankot adhat Kijevnek. Ukrán drón csapott be hajnalban Szentpétervárban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.