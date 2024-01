Teljesen váratlan fordulatot vett a hatalmi harc Zelenszkij belső körében: kezdenek igazán elmérgesedni a dolgok

Kirúgta Valerij Zaluzsnij vezérkari főnököt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, majd visszavette, miután a kijelölt utódok nem voltak hajlandók beülni a székébe, illetve Ukrajna nemzetközi partnerei is elítélték a lépést – értesült az ukrán vezetéshez közelálló forrásokból a Times.

Zaluzsnij és Zelenszkij közt hónapok óta komoly feszültség látható: a nézeteltérések fő oka a kudarcos nyári offenzíva, a hadműveletek folytatása és a mozgósítás kérdése. Az elsődleges konfliktusforrás az, hogy Zelenszkij több támadást, nagyobb mozgósítást szeretne látni, míg Zaluzsnij a katonák, ukrán emberek életének védelmére hivatkozva inkább aktív védelemre szeretne berendezkedni.

A napokban több ukrán lap is megírta, hogy Zelenszkij menesztette vezérkari főnökét, a Times bennfentes források alapján most azt írja:

a haderő, a hírszerzés és Amerika, illetve Nagy-Britannia nyomására az elnök visszavette posztjára a tábornokot.

A lap információi szerint a dolgok igencsak komolyan elmérgesedtek az ukrán vezetésben: Zelenszkij először arra kérte Zaluzsnijt, hogy mondjon le, majd, amikor a katonatiszt erre nem volt hajlandó, egyszerűen kirúgta egy elnöki rendelettel.

Ezután az események az elnök számára kedvezőtlen fordulatot vettek: Zaluzsnij kijelölt utódai, Kirilo Budanov hírszerzési vezető és Olekszander Szirszkij, a szárazföldi erők vezérkari főnöke,

nem voltak hajlandók elfogadni a leváltott ukrán vezérkari főnök pozícióját.

Zaluzsnij nem jelentette be hivatalosan távozását, de közölte ezt közvetlen beosztottjaival, tőlük pedig Amerikához és Nagy-Britanniához is kiszivárogtak az információk. London és Washington is arra kérte Zelenszkijt, hogy gondolja át a döntést. Az ukrán elnök végül így tett: visszavonta a vezérkari főnök menesztését előíró rendeletet.

Ukrán források szerint ennyivel nem ért véget az ügy:

mivel Zaluzsnij már nem élvezi az elnök bizalmát, később szinte biztosan megpróbálja majd ismét leváltani Ukrajna első embere.

A lap megjegyzi: Zaluzsnij rendkívül népszerű az ukrán hadsereg körében, majd idéznek egy bloggert, aki úgy látja, hogy Zelenszkij fő problémája tábornokával az, hogy „több tapsot kap, mint ő.”

Címlapkép forrása: Alexey Furman/Getty Images