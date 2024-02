A legtöbben már békülnének az iszlamistákkal, de van valaki Izraelben, akinek segít az elhúzódó háború

Miközben egyre nagyobb a nemzetközi nyomás az izraeli-palesztin konfliktus újabb felvonásának békés rendezéséért, addig Jeruzsálemben néhány politikai szereplőnek ez a legkevésbé sem érdeke. Különösen a miniszterelnök, Benjamin Netanjahu kovácsolhat magának előnyt az elhúzódó harcokból – számolt be az Asia Times.

2023. október 7-e után szinte mindenki biztosra vette, hogy az izraeli miniszterelnöknek távoznia kell pozíciójából. Sokan ugyanis neki is tulajdonították azt, hogy az ország biztonsági szolgálatait mennyire felkészületlenül érte a Hamász radikális iszlamista mozgalom fegyvereseinek terrortámadása. A lakosság nagy része követelte a Benjamin Netanjahu távozását, viszont a zsidó állam lakosságának többsége támogatta a hadműveleteket a Gázai övezet ellen.

A harcok elhúzódása azonban megváltoztatta a dolgokat a Földközi-tenger keleti partvidékén: a társadalom egyre több kétséget fogalmaz meg a harcok folytatásával kapcsolatban, miközben a Hamász láthatóan nem tört meg.

Sőt, az izraeliek egyre nagyobb része gondolja úgy, hogy minden egyes harccal töltött nap rontja a fogságba esett izraeliek esélyét.

Netanjahunak azonban lehetőséget is jelent a háború elhúzódása. Egyrészt így továbbra is ő a miniszterelnök, ezért egyre később kell szembenéznie az esetleges elszámoltatással. Másrészt minden egyes nappal többet tud azon munkálkodni, hogy a vele szemben álló politikai szereplőket meggyőzze a támogatásáról. Októberben Jeruzsálem az ígérte, hogy kiszabadítják a túszokat, és megsemmisítik a Hamászt. Bár egyelőre mindkét cél távol van, ha ezeket sikerülne elérni, az is nagyban javítaná a miniszterelnök helyzetét.

Az első lépés azonban az lehet Netanjahu számára, hogy valamilyen politikai egységet teremt maga mögött. Ehhez az ultraortodox és a szélsőjobboldali támogatói között kell megteremteni a kiegyezést. Ez azonban nagyon nehéz feladat, mivel a felek követelései egymásnak ellentmondanak, ráadásul a nemzetközi közvélemény is egyre nagyobb nyomást gyakorol Jeruzsálemre a békés megoldások felé. Ráadásul sokak szerint ezt erősíti meg az a tény is, hogy a Hamász alagútrendszereinek egyelőre még csak kisebb részét semmisítették meg.

A túszokat így nagyon nehéz lesz élve kiszabadítani, sokan ezért a megállapodást sürgetik az iszlamistákkal.

Azonban az izraeli miniszterelnöknek arra is figyelnie kell, hogy ne húzódjon a végtelenségig a háború: a túszok ügye még mindig nagyon erősen jelen van az országban, valamint a harcok közben eleső IDF katonák is egyre nagyobb felháborodást keltenek az országban. Különösen erős ellenállást hozott január 23-a, amikor 24 izraeli katona vesztette életét a Gázai övezetben. Az áldozatok száma pedig egyre csak ő mindkét oldalon, ami a békés hangok felerősödését hozza.

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images