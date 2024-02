Elárulta az ukrán katonai hírszerzés vezetője, mire készülnek Oroszország ellen

Az utóbbi hetekben több támadás is ért orosz energetikai létesítményeket: egészen Szentpétervárig elhatoltak az ukrán drónok. Bár Budanov az interjúban nem ismerte el, hogy Ukrajna hajtotta volna végre ezeket a támadásokat, azt sugallotta, hogy több ilyen támadás is lehet a közeljövőben. „Elég valószínű”, hogy lesznek ilyen műveletek, mondta.

Elméletileg van egy terv, amely alapján mindez megtörténik. És úgy vélem, hogy ez a terv magában foglalja az Oroszországi Föderáció összes fontos kritikus infrastrukturális létesítményét és katonai infrastrukturális létesítményét

– nyilatkozta Budanov, hozzátéve:

Most az orosz civilek végre látják a valós képet. Látják az égő olajraktárakat, a gyárak és üzemek lerombolt épületeit, és így tovább. Ez mind hasznos.

Donald Trump esetleges hatalomra kerülése kapcsán a kémfőnök azt mondta, nem aggódik emiatt túlságosan. Szerinte „teljes nonszensz”, hogy Trump és a republikánusok Oroszország „szerelmesei” lennének. Budanov pozitív döntésre számít az amerikai katonai támogatást illetően is.

Trump tapasztalt ember. Sokszor elesett már, és újra felállt. És ez egy nagyon komoly tulajdonság

– nyilatkozta Budanov az újrázásra készülő volt amerikai elnökről.

Elmondta, Ukrajnának most leginkább tüzérségi rendszerekre lenne szüksége, de lőfegyvereket is szeretnének nagyobb számban, mindegy milyen típusúak vagy korúak. Lőszerek szállítása is létfontosságú lenne.

Nem annyira a minőség, mint inkább a mennyiség

– jelentette ki Budanov, ugyanis az ukrán haderő tűzereje jóval gyengébb, mint az oroszé.

A kémfőnök rávilágított a drónhadviselés jelentőségére, de ebben szerinte Ukrajna pariban van Oroszországgal.

Az F–16-os vadászgépekre az ukrán pilóták kiképzése még tart, de Budanov most újabb igényt jelentett be:

amerikai A–10 Thunderbolt csatarepülőgépeket is szeretnének.

A katonai repülőgépet az Egyesült Államok az 1970-es években fejlesztette ki, elsődleges feladata a szárazföldi csapatok segítése az ellenséges páncélozott járművek kilövésével.

Budanov becslése szerint mintegy félmillió orosz katona lehet jelenleg a megszállt területeken. Úgy véli, a következő hat hónap érdekes lesz, mivel véget fog érni az orosz erők előrenyomulása a frontvonalak mentén.

Címlapkép forrása: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images