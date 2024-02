Hatalmas győzelmet ünnepelt az orosz hadsereg, de úgy néz ki, csúnyán rászedték őket

Pár órája igencsak komolynak tűnő harctéri sikerről számoltak be orosz források: azt állították, hogy sikerült harcképtelenné tenni egy ukrán IRIS-T légvédelmi rendszert egy Lancet-dróntámadás során. Videót is közzétettek, melyen úgy látszik, hogy a drón a légvédelmi rendszer rakétaindító járművét találja el.

A hír után pár órával ukrán források arról számoltak be, hogy az orosz haderő nem egy valódi légvédelmi rendszert, hanem egy jól összerakott csalit talált el. Az eszközt egy ismert légvédelmi bázis lehető legfeltűnőbb helyén rakták ki, így jó esély van rá, hogy tényleg nem valódi rakétaindítót ért találat.

Ukrainian decoy IRIS-T system with AN/MPQ-64 Sentinel radar system, obviously of very high quality.It is suspected that one of these decoys was destroyed by a Russian strike (third video) in Kharkiv Oblast. The system was placed right in the middle of a known air defence base pic.twitter.com/nFIJVBWXm7