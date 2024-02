Nagyszabású haderőfejlesztésbe kezd Kína nagy ellenlábasa – Sorban állnak az európai hatalmak

Tengeralattjárókkal bővülnek a Fülöp-szigetek dél-kínai-tengeri védelmi képességei, a modernizáció harmadik szakaszát ifj. Ferdinand Marcos, az ország kormányfője jóváhagyta – közölte csütörtökön a kormány egyik magas rangú tisztviselője.

Kína és a Fülöp-szigetek között régóta vita van a Dél-kínai-tenger bizonyos területeinek hovatartozása miatt. Peking a térség szinte egészét magánénak követeli, amely feszültségeket okoz a térségben. Nem Manila az egyetlen, aki vitatja a keleti nagyhatalom igényeit, viszont az elmúlt időben egyértelműen ők lettek a leghangosabb bírálói a kínai nyomulásnak a területen. Az elmúlt években kisebb incidensekig fajult az ellentét, ezért a szigetország vezetése szeretné megerősíteni magát védelmi-biztonsági fejlesztésekkel.

Roy Trinidad, a haditengerészet illetékes szóvivője csütörtökön arról beszélt, hogy a haderő modernizációjának harmadik szakaszában a külső fenyegetések elleni védelemre helyezik a hangsúlyt.

Bár haditengerészetünk nem nagy méretű, gondoskodni fogunk szuverenitásunk és területi jogaink érvényesítéséről

– tette hozzá a szóvivő.

A katonai modernizáció harmadik fázisa a becslések szerint 2 milliárd pesóba (több mint 12,5 milliárd forintba) kerül és több évig is eltarthat.

A szóvivő kifejtette: tudomása szerint több tengeralattjáró megvásárlását is tervezik. Franciaország, Spanyolország, Korea és Olaszország is jelezte már, hogy kész tengeralattjárókat szállítani Manilának. A Fülöp-szigetek védelmi minisztere decemberben jelentette be a hadsereg modernizációjának harmadik fázisát, amely a területi védelemre, a hírszerzésre és az elrettentő képességekre fókuszál tengeren és levegőben egyaránt.

