Putyin: az orosz fegyverek sokkal jobbak a NATO fegyvereinél

Oroszországban választás lesz tavasszal, Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki szinte biztosan meg fogja ezt nyerni, egy párteseményen beszélt a háborúról, illetve az orosz hadiipar teljesítményéről.

Azt mondta: az orosz hadiipar „kiváló teljesítményét és sebességet mutat,” majd kitért arra, hogy szerinte a szovjet időkben gyártott fegyverek egy része nem volt olyan jó, mint a NATO fegyverei.

Ha viszont az újabb fegyvereket nézzük, ezek biztosan jobbak [mint a NATO-fegyverek]. Ez teljesen egyértelmű tény. Gondolok itt a rakétatechnológiára, páncélozott járművekre, lényegében mindenre, amit a fronton használunk”

– osztotta meg gondolatait Vlagyimir Putyin orosz elnök.

