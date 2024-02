Újabb helyen szakadt át a front – Egyre nagyobb bajban az ukránok

Az oroszok hónapok óta próbálják elfoglalni Avgyijivkát, amely északnyugatra fekszik Donyecktől. Moszkva két megoldással is próbálkozik: egyrészt igyekszik bekeríteni a város védőit, vagy legalább az utánpótlásvonalak felett átvenni az ellenőrzést, vagy pedig a frontvonalak előretolásával megszerezni a települést. Az orosz erőfeszítések – hatalmas veszteségek árán – eredményre vezettek, végül sikerült bejutniuk a város déli részébe, ahonnan azóta sem tudják kiszorítani őket.

Ma egy újabb jelentős behatolásról kezdett terjengeni több felvétel az X közösségi médiaplatformon. A híresztelések egyaránt megjelentek az orosz és az ukrán bloggerek csatornáin is, így nagy esély mutatkozik arra, hogy valóban jelentős területi veszteséget szenvedett el észak felől az ukrán haderő. A közzétett térképek alapján nagyjából másfél kilométerrel nyomultak előre a támadók, megszerezve a város szélén található dácsa negyedet. Erről posztolt Julian Röpcke, német OSINT-elemző is:

Russian invasion forces advanced appr. 1500 meters inside , capturing the entire northern dacha quarter & securing a foothold in the northern part of the city itself.Ukraine defends one front (Stepove) successfully, but is incapable to defend the entire town. #NewsMap