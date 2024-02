Érik a feszültség a dél-kínai-tengeren

Kína illegális kikötéssel vádol egy Fülöp-szigeteki civil hajót egy vitatott dél-kínai-tengeri atollon, ami fokozza a feszültséget a térségben.

A Dél-kínai-tengeren kialakult feszültség újabb szintre lépett, amikor Kína azzal vádolt meg egy Fülöp-szigeteki civil hajót, hogy jogtalanul tartózkodott egy atollon abban a vitatott térségben, amely mindkét ország közötti területi viták tárgyát képezi. A kínai parti őrség közleményében számolt az incidensről, amely a Spratly-szigetek egyik atollján történt pénteken, ahová a hajó ellátási céllal érkezett.

A Spratly-szigetek régóta a Dél-kínai-tenger területi vitáinak forró pontját jelentik. A Fülöp-szigetek próbálta érvényesíteni igényét a régió egy részére, többek között úgy, hogy egy második világháborús hajót állomásoztatott ott.

Peking az elmúlt évben követelte e hajó eltávolítását, de Manila nem volt hajlandó engedni. Ez az álláspont tovább mélyítette a szakadékot, ami Kína és a Fülöp-szigetek között húzódik, rombolva ezzel a két ázsiai ország diplomáciai kapcsolatait.

Kína területi igényei szinte az egész Dél-kínai-tengerre kiterjednek, beleértve olyan területeket is, amelyek iránt Vietnam, Malajzia, Brunei és Indonézia is érdeklődést mutatnak. Ezeket a követeléseket nemzetközi szinten is bírálták: kiemelkedő példa erre az Állandó Választottbíróság 2016-os döntése, amely szerint Kína igényeinek nincs jogalapja. Ennek ellenére a feszültség továbbra is fennmarad ebben a stratégiai jelentőségű és erőforrásokban gazdag térségben, mivel az érintett államok továbbra is igyekeznek érvényesíteni szuverén jogosultságukat.

