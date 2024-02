Kritikus pillanatban omolhat össze az ENSZ fontos szervezete - Szörnyű dolgok derültek ki a dolgozókról

Januárban össztűz alá került az ENSZ palesztinok megsegítésére létrehozott szervezete, az UNRWA. Izrael vádjai alapján a segélyszervezet tagjai nemhogy szimpatizálnak a Hamász terrorszervezettel, de egyenesen részt vettek a tavaly októberi támadásokban. Nézzük, milyen vádakkal is néz szembe az ENSZ, és miért lehet a mostani az utolsó szög a számos botrányt megélt segélyszervezet koporsójában.

Segítség a palesztinoknak

Az UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) 1948-ban, az első izraeli-palesztin háború után jött létre az ENSZ Közgyűlés javaslatára. A szervezet eredeti rendeltetése az volt, hogy a háború miatt otthonuk elhagyására kényszerülő civileknek (zsidóknak és araboknak egyaránt) menedéket nyújtson Izrael területén belül.

Az izraeli kormány 1952-ben átvállalta a menekültek gondozását az ország területének nagy részén, így az UNRWA is áttelepült Jordániába, Libanonba és Szíriába, valamint folytatta a tevékenységét a mai Ciszjordániában, később pedig a Gázai övezetben is.

Míg kezdetben az UNRWA feladata csak a menedéknyújtás volt, a konfliktusoktól terhelt évtizedek során folyamatosan bővült a feladatköre. Napjainkra a segélyszervezet a palesztin menekültek élelmezésével és oktatásával is foglalkozik, orvosi (a mostanihoz hasonló háborúk esetén sürgősségi) segítséget nyújt, pénzbéli segélyeket osztogat, de munkatársai szociális munkásként is dolgoznak.

Az UNRWA mindemellett a palesztinok egyik legnagyobb munkaadója is: a szervezet több mint 30 ezer alkalmazottjának döntő többsége palesztin származású, csak kis számban (döntően felsővezetői körökben) dolgoznak náluk más nemzetiségű kollégák.

Az UNRWA-t támogató országok a a 2022-es adományok mértéke szerint. Sötétkék: több mint 100 millió dollár; Sötétzöld: több mint 50 millió dollár; Zöld: több mint 25 millió dollár; Világoszöld: több mint 10 millió dollár; Halványzöld: több mint 5 millió dollár; Sárga: több mint 1 millió dollár; Narancssárga: kevesebb, mint 1 millió dollár. Forrás: BilledMammal via Wikimedia Commons

A segélyszervezet sosem volt mentes a botrányoktól, működése több mint 75 éve alatt mind az arabok, mind a zsidók, mind a nyugati államok gyakran illették kritikával.

Az UNRWA ráadásul nagyon érzékeny kapcsolatot tart fent a Gázát irányító Hamásszal: az iszlamisták kritizálták például a segélyszervezetet az oktatási anyagaik „érzékenyítő” jellege miatt, valamint azért, mert nem elég együttműködőek. Ironikus módon nyugati oldalról éppen az ellenkező vádak érték az UNRWA-t, és többször antiszemitának kiáltották ki őket.

Emellett a legtöbb ENSZ segélyszervezethez hasonlóan az UNRWA is számos kritikát kapott már források nem megfelelő felhasználása, fejlődésképtelenség és nepotizmus miatt, valamint azért, mert nem működnek együtt a Palesztin Hatóság és a Hamásznál jóval visszafogottabb ciszjordániai Fatah embereivel. A palesztinokat segítő szervezetet Izrael is kifejezetten gyakran támadta azért, mert szerintük az UNRWA által szétosztott pénzbéli és egyéb támogatások igen jelentős része éppen a Hamásznál landol.

Segélymunkásból terrorista?

Az UNRWA-t érintő legfrissebb és valószínűleg legkomolyabb botrány az izraeli hírszerzés szivárogtatása nyomán robbant ki: a január 26-án napvilágot látott jelentésben arról lehetett olvasni, hogy a segélyszervezet legalább 12 (más források szerint csak 11) tagja „aktívan részt vett” a Hamász október 7-én végrehajtott támadásában. Jeruzsálem a vádakhoz csatolta az említett személyek fotóit és személyes adatait, melyből kiderült, valóban az UNRWA munkatársai voltak.

Az ENSZ a vádakra reagálva azonnal felmondott az érintett kollégáknak, majd vizsgálatot indított ellenük, a helyzet azonban innen csak tovább romlott. Az izraeli jelentésből később az is kiderült, hogy messze nem csak ezt a 12 személyt gyanúsítják terrorizmus-támogatással, ők csak azok voltak, akik fegyverrel is részt vettek a támadásban.

A hírszerzés dokumentációja megközelítőleg 190 főre teszi azon UNRWA munkások számát, akik valamilyen módon kapcsolatba hozhatóak a terrorszervezettel.

Jeruzsálem emellett azt is közölte, hogy a Hamász fegyveresei valószínűleg szabadon használhattak bizonyos, az UNRWA tulajdonában álló ingatlanokat.

Az izraeli vádak alapján az UNRWA támogatói sorra függesztették fel a szervezet támogatását: egyes államok csak a vizsgálatok idejére, mások előre meg nem határozott időintervallumra.

Hogyan tovább?

Pillanatnyilag az UNRWA anyagi helyzete még finoman szólva is a katasztrofálishoz közelít: a komolyabb támogatók közül az Egyesült Államok, Kanada, Németország, Franciaország, Belgium, Olaszország, Norvégia, Svájc, Japán és Ausztrália, kisebb támogatók közül pedig Ausztria, Izland, Észtország, Lettország, Románia, Finnország és Új-Zéland jelezte eddig azt, hogy felfüggesztik a támogatásokat, így források csak az EU-ból, Törökországból, Szaúd-Arábiából, Norvégiából, Hollandiából és Spanyolországból érkeznek érdemben.

Az UNRWA anyagi támogatása 2024 januárjában. Sötétzöld: magas összegű támogatók, akik felfüggesztették a folyósítást; Világoszöld: alacsony összegű támogatók, akik felfüggesztették a folyósítást; Kék: magas összegű támogatók akik továbbra is folyósítanak. Forrás: BilledMammal via Wikimedia Commons

A helyzetet tovább rontja két kulcstényező: egyfelől az UNRWA gyógyszer és élelmiszerkészlete kifogyóban van, az emberállomány pedig már a botrány előtt is a kimerülés határán volt, másfelől a kétállami megoldást élből elutasító Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy a háború lezárása után nem szeretné többet látni a szervezetet Gázában. Mivel a válsághelyzet idejére létrehozott egységkormány ezt a kijelentést nem illette érdemi kritikával, valószínűleg az izraeli politikai elit is egyetért vele.

Washington szintén éles kritikákat fogalmazott meg: Linda Thomas-Greenfield amerikai ENSZ-nagykövet kedden gyökeres változásokat kért a segélyszervezettől, valamint kifejezte abbéli bizalmát, hogy a terrorizmussal gyanúsított tagokat el fogják számoltatni.

Philippe Lazzarini UNRWA-vezér azon kívül, hogy ígéretet tett az ügy kivizsgálására, valamint hangsúlyozta a szervezet létjogosultságát, meglehetősen kevés érdemi választ tudott adni a felmerült helyzetre, ugyanakkor jelezte azt, hogy a támogatások elapadásával a szervezet február végére csődöt jelenthet, ez pedig tovább gördítheti a kialakulóban lévő humanitárius katasztrófát az övezetben, hiszen a Gázában élő palesztinok több mint fele az UNRWA segélyeiből él.

A szervezetet ráadásul komoly erkölcsi felelősség is terheli, hiszen az UNRWA-nak hivatalosan független szervként kéne működnie, dolgozói az izraeli telepesek 2005-ös kivonulása előtt a környéken élő zsidóknak is ugyanúgy segítséget nyújtottak, mint a palesztinoknak.

Az UNRWA élelmiszert oszt 2023 november 23-án Hán-Junisz városában. Több mint 1,2 millió gázai él a szervezet segélyeiből. Forrás: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a segélyszervezet dolgozóinak pártatlanságát papíron sokkal könnyebb biztosítani, mint a gyakorlatban. A többségében palesztin UNRWA-munkások nap mint nap találkoznak a világ egyik legszegényebb területének szörnyűségeivel, ez pedig már a Hamász terrortámadása és az arra adott izraeli válaszcsapások előtt is így volt.

A legtöbb, radikalizációval és terrorizmussal foglalkozó szakirodalom éppen az ilyen helyzeteben élő személyeket sorolja a könnyen radikalizálható kategóriába.

Bár az UNRWA és tágabb körben az ENSZ értelemszerűen igyekezett helyieket alkalmazni, akik ismerik a környéket, a lakosságot és a helyi szokásokat, a megfelelő ellenőrzés hiánya biztosan komoly szerepet játszott abban, hogy nagyjából 200 munkatársuk valamilyen közelebbi kapcsolatot létesíthetett a Hamásszal. Az, hogy ez az ENSZ figyelmét elkerülte-e, esetleg szemet hunytak fölötte, még a vizsgálatok után sem lesz biztosra tudható, az azonban több mint valószínű, hogy az UNRWA 2026-ig (amikor a szervezet következő három éves megbízatása lesz esedékes) komoly kereszttűzbe fog kerülni, működése pedig egyáltalán nem biztosított nemhogy két év, de két hónap múlva sem.

Címlapkép: az UNRWA dolgozója segít a menekülő palesztinoknak, miután bombatálálat érte az Al-Magházi menekülttábor iskoláját Gázában. A címlapkép illusztráció, forrása: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images