Szíria is megszólalt az amerikai csapások ügyében

Szíria elítéli az amerikai légicsapásokat, amelyek több mint 85 célpontot érintettek, a konfliktus veszélyes konfliktuskiéleződésének nevezve azt – számol be a Reuters.

A szíriai külügyminisztérium nemrégiben adott ki egy közleményt, amelyben élesen bírálta az Egyesült Államok által Szíriában és Irakban végrehajtott katonai műveleteket. A minisztérium szerint az amerikai légierő irániak elleni csapása csak tovább fokozza a Közel-Keleten uralkodó feszültséget.

A damaszkuszi kormányzat álláspontját tükröző közlemény szerint az Egyesült Államok lépése szítja a feszültséget a térségben. Ez a megfogalmazás világosan kifejezi Szíria aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy az amerikai katonai beavatkozások inkább csak súlyosbítják a térségben már amúgy is fennálló konfliktusokat.

Az említett légicsapások válaszlépések voltak azon tevékenységekre, amelyeket az iráni Forradalmi Gárda és annak befolyása alatt álló milíciák hajtottak végre. Ezek a csoportok jelentős hatást gyakorolnak mind Szíria, mind Irak geopolitikai helyzetére. Az események újabb fejezetet nyitnak az Egyesült Államok és a Közel-Keleten tevékenykedő, különösen Iránhoz köthető csoportok közötti összetett viszonylatban.

Ez az incidens rámutat arra is, hogy milyen komoly kihívásokkal kell szembenézniük a közel-keleti országoknak, amelyek nem csak regionális, hanem nemzetközi szinten is érintettek ezekben a konfliktusokban. A szíriai külügyminisztérium által megfogalmazott elítélés rávilágít arra is, hogy mennyire összetett és változékony lehet a régió stabilitása, valamint hogy milyen fontos szerepet játszanak itt a geopolitikai szövetségek és rivalizálások.

