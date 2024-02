Aggasztó fejlemények miatt fájhat az ukrán vezetés feje

Mike Johnson, az amerikai képviselőház republikánus elnöke szerint szavazni fognak a jövő héten a katonai segélycsomagokról, de máshogy, mint ahogy azt a Fehér Házban elképzelik – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Nagyon régóta húzódik az amerikai segélyszállítmány ügye, de a jövő héten végre előrelépés várható a témában. Joe Biden kormánya összeállított egy olyan törvényjavaslatot, amely több mint 100 milliárd dollárról rendelkezik. Ezzel Washington számos szövetségesét támogatnák, így például Izraelt és Tajvant is, de a legnagyobb vitát Ukrajna ellátása generálja.

Az elképzelések szerint a háború sújtotta országba összesen 61 milliárd dollárnyi értékben mehetne segítség, de ezzel a republikánusok nem értenek egyet.

Már a csomag összeállításánál is arra törekedtek tavaly ősszel a demokrata döntéshozók, hogy a rivális párt számára is fontos ügyekkel vonja össze. Hiába van benne a hangsúlyosan a határvédelem is, ennek ellenére mégsem mennek bele az alkuba az amerikai ellenzéki képviselők. Mike Johnson a képviselőház elnöke nemrégiben leszögezte, hogy jövő héten valóban szavazni fognak a csomagról, de nem egyben. Arra hivatkozik, hogy a bevándorlás kérdésében hiába szigorított a Fehér Ház a republikánusok nyomására, ez még minidig nem elegendő.

Vezetésük tisztában van azzal, hogy azzal, hogy nem vonták be a képviselőházat a tárgyalásokba, megszüntették annak lehetőségét, hogy bármilyen jogszabály gyorsan megfontolásra kerüljön

– mondta Johnson. A sok különböző ügy egybefoglalása azonban ellentétes érdekeket generált: Izraelnek 17,6 milliárd dollárnyi segélyt küldene Amerika, ezért a csomagot szétszednék. Azt szeretnék, ha külön szavazhatnának a különböző pakkokról, ezzel siettetni tudnák a – republikánusok számára – fontos ügyeket, míg másokat lassítani lehetne.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images