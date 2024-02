Már a frontvonalon segíti az ukrán katonákat az amerikaiak legendás harckocsija

Friss felvételen látható, hogy az ukrán csapatok a frontvonalon is bevetették az amerikai harckocsit. Egyelőre még nem harc közben látható, viszont a képek tanúsága szerint hamarosan akár erről is megjöhetnek az első videók.

2023 elején ígért az Egyesült Államok 31 darab M1A1 Abrams típusú harckocsit Kijevnek az oroszok elleni háborúhoz. A páncélosok meg is érkeztek az országba, viszont eddig nem igazán lehetett ezeket a frontvonalon felfedezni. Most az ukrán csapatok bevetik ezeket is az ütközetben, a leírás szerint Donyeck városától északnyugatra fekvő Avgyijivka ostrománál sikerült levideózni egy a front felé tartó amerikai páncélost. A település elfoglalásáért tavaly októberben indított nagyszabású inváziót Oroszország, viszont csak kevés területet sikerült eddig megszerezni. Az elmúlt hetekben viszont fordulni látszanak a dolgok: két ponton is jelentős áttörést értek el az oroszok.

First M1 Abrams spotted near Avdeevka pic.twitter.com/5uMP05NruP — -- (GEROMAN) February 4, 2024

Azt hivatalosan nem tudni, pontosan miért tartogatja az ukrán haderő ezeket a harckocsikat, miért nem használják őket harci bevetésen. Amerikai sajtóinformációk szerint Washington arra próbálja presszionálni most az ukrán vezetést, hogy inkább rendezkedjenek be aktív védekezésre ahelyett, hogy nagyobb offenzívákat próbálnak lebonyolítani.

