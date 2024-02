Besokallt Lengyelország a szomszédjában zajló háborútól: új rendszer jön a határainál

Az ügynökség a Lengyel Légierővel együttműködve február 5. és május 5 között az ország teljes keleti, Ukrajnával, Fehéroroszországgal és a Kalinyingrádi exlávéval határos területére (mintegy 1/3 Lengyelországra) légiközlekedési előírásokat vezetett be. A kötelezettségek előírják a kijelölt légtérben haladó gépeknek, hogy folyamatos rádiókapcsolatot tartsanak fenn a repülési hatóságukkal és kapcsolják be a transzponderüket.

The Polish Air Navigation Services Agency (PANSA) in Coordination with the Polish Air Force has Introduced a Notice-to-Air-Missions (NOTAM) from February 5th to May 5th for the entire East of the Country on the Border with Ukraine due to the reported possibility of Unplanned pic.twitter.com/Zc2q6iUkSk