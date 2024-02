Felveszi a kesztyűt az orosz vezetés, nem hagynák magukat kitúrni a csúcsgépek üzletéből

A múlt héten érkezett a hír, hogy India megállapodott az Egyesült Államokkal katonai drónok és más fegyverek vásárlásáról. Ez a fejlemény azzal fenyegeti Moszkvát, hogy a kulcsfontosságú vadászgépeket is inkább a nyugati nagyhatalomtól igyekszik majd beszerezni Újdelhi az orosz technológia helyett – számolt be az EurasiaTimes.

Oroszország elkezdte optimalizálni a költségeket az egyhajtóműves könnyű taktikai vadászrepülőgép, a „Sakk-matt” becenévre hallgató Szu-75 kifejlesztésénél. Erre a lépésre azért került sor, hogy meggyőzzék Indiát, hogy csatlakozzon az eszköz kifejlesztéséhez. Újdelhi ugyanis vonakodik ettől, sőt a múlt heti közel 4 milliárd dolláros amerikai fegyverüzlet azt mutatja, hogy a világ legnépesebb állama inkább a nyugati technológia felé fordul. Ez nagy érvágás lenne az oroszoknak, akik igyekeznek meggyőzni partnerüket arról, hogy érdemes az amerikai Lockheed Martin F-35 Lightning II és a Shengyang FC-31 Gyrfalcon repülőgépek riválisának szánt jármű fejlesztésében részt venni.

India egyre óvatosabb az orosz haditechnikai eszközökkel kapcsolatban, miután a Nyugat kifejezetten rossz néven veszi a hasonló fegyvervásárlásokat.

Narendra Modi megpróbál valamelyest egyensúlyozó pozíciót felvenni, hogy ne haragítsa magára egyik felet sem. Azonban problémát jelent, hogy az ukrajnai háború óta az orosz hadiipar nem képes teljesíteni az ígéreteit, késnek a megrendelések, romlik az eszközök minősége. Az indiai szakértők szerint a költség-haszon megközelítésén keresztül kell vizsgálniuk a lehetőségeket.

Oroszország úgy döntött, hogy technológiai változtatásokat fognak végrehajtani az Szu-75-ösökön, amellyel csökkenthetőek a költségek. A Szuhoj azt állítja, hogy a Szu-75 az első olyan repülőgép, amelyet teljes egészében szuperszámítógépeken terveztek. Három verziót terveznek belőle: együléses, kétüléses és egy teljesen személyzet nélküli változatot. A gép 7 tonna hasznos terhet lesz képes szállítani, valamint egyszerre hat célpontra tud majd lecsapni. A tervek szerint 3000 kilométeres hatótávval rendelkezik majd.

Az indiai döntéshozók távolodásában az is szerepet játszhat, hogy az ukrajnai háborúban az orosz vadászgépek nem teljesítettek túl fényesen. Erre Moszkva úgy reagált, hogy 300 darab Szu-75-es vadászgép gyártását jelentette be, reagálva arra is, hogy hamarosan megérkeznek Ukrajnába az első amerikai F-16-os típusú vadászgépek.

India távolodásában az is szerepet játszik, hogy az ország vezetése szeretne a jövőben a saját fejlesztésű haditechnikai eszközök gyártására koncentrálni.

Címlapkép forrása: Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images