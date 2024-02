Fotók bizonyítják: csúnyán elintézték az oroszok a NATO egyik legjobb tüzérségi rendszerét

Az orosz-ukrán háborúban nagyon fontos szerepet játszanak a tüzérségi fegyverek: 2022-ben a Nyugat elkezdte felszerelni az ukrán haderőt modern önjáró és vontatott tarackokkal. Elsőként Franciaország küldött nagy mobilitású, nagy hatótávolságú tüzérségi rendszereket Ukrajnának, 2022 májusában megkapta Kijev az első CAESAR önjáró tarackokat.

A CAESAR-ok kifejezetten jól debütáltak az ukrán fronton: 40-50 kilométeres hatótávolságon képesek nagy pontossággal találatot leadni, majd az első lövések leadása után nagyon gyorsan képesek pozíciót változtatni. A tarack első sikereit követően Kijev még többet kapott az eszközből: Hollandia és Franciaország eddig 36 CAESAR-t küldött Ukrajnának.

Az orosz haderő korszerűsített és egyre nagyobb példányszámban gyártott Lancet drónjai azonban hatékonynak bizonyultak a CAESAR tarackok ellen. Az elmúlt hónapok során legalább hét CAESAR-t kilőttek az orosz erők, a minap pedig megjelent egy újabb fotó arról, hogy egy erősen sérült francia tarackot mentenek ki az ukránok a frontvonalról. Jó esély van rá, hogy ezzel az eszközzel is egy Lancet végzett, immár 28-ra redukálva a CAESAR-ok állományát.

The Russian army burned another French CaesarThe destroyed French 155-mm wheeled self-propelled gun Caesar is being dragged by an American repair and recovery vehicle M1089A1P2.- RVvoenkor pic.twitter.com/ZWJrXttEZC