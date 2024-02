Igazán súlyos szintet ért el az orosz haderő leépülése: már a fronton vannak az ősrégi T-55-ösök

Az orosz haderő harcjármű-veszteségei a háború eleje óta olyan súlyosak, hogy az orosz hadvezetés folyamatosan vonja ki raktárról, majd szállítja Ukrajnába a régebbnél régebbi harcjárműveket, hogy a keletkezett hézagokat pótolni tudják a gépesített gyalogsági képességben. Az 1960-as években rendszeresített T-62-es harckocsik már 2022 tavaszán, az 1940-es évek végén gyártósorra kerülő T-54 és T-55-ös harckocsik pedig tavaly tavasszal, nyáron jelentek meg először a fronton.

Az orosz média, illetve az oroszokat támogató különféle rajongói csoportok, legyen szó a „Z-betűs” Telegram-közösségről vagy akár külföldi támogatóikról, rendszerint tagadással, majd magyarázkodással fogadják az orosz haderő leépüléséről szóló híreket. Látható volt ez a T-62-esek és a T-55-ösök megjelenésénél egyaránt: eleinte nem akarták elhinni Moszkva barátai, hogy ezek a harcjárművek ismét rendszerbe álltak, majd megmagyarázták, hogy a régi tankok csak másodvonalbeli védelemként, esetleg egyfajta tüzérségi kiegészítő képességként dolgoznak.

Most megjelent az első videó arról, hogy rövid hatótávolságú ukrán FPV-drónok támadnak egy ilyen eszközt: ez azt jelenti, hogy a T-55-ösök már jó eséllyel alig pár kilométerre vannak a frontvonaltól.

Source- Footage is grainy, but no ERA can be seen on the tank. Either an older mod, or an M/M1 that had its ERA removed. https://t.co/823J5rvTsv