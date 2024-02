Nem jött össze az oroszok terve – Szabotázsakciót füleltek le Szumiban

Az Ukrajinszka Pravda számolt be arról, hogy az oroszok Szumi térségében próbáltak behatolni Ukrajna területére.

Február 3-án szombaton oroszok egy kisebb csoportja megpróbált behatolni Ukrajna területére Szumi megye határánál, Hlukhivnél. Az akció során az ukrán határőrök kiszúrták a szabotőröket, majd tüzet nyitottak rájuk. Rövid tűzharc alakult ki a felek között, aminek a végén az orosz felderítők távoztak Ukrajna területéről – számolt be az Ukrán Állami Határvédelmi Szolgálat (State Border Guard Service of Ukraine – SBGSU). A mintegy 10 fős orosz csapat az összecsapások során veszteségeket is szenvedett.

Az első találatok becsapódását követően a behatolók két csoportra oszlottak: az egyik megpróbálta az áldozatok holttestét és a sebesülteket kimenteni, míg a másik egy megkerülő hadművelettel próbálkozott. Eddigre viszont megérkezett az ukránokhoz az erősítés.

Egyelőre nincsenek információk arról, hogy a kudarcba fulladt manőver során az oroszok pontosan milyen veszteségeket szenvedtek el. Ennek felmérése még folyamatban van. Az ukrán védelmi erők a saját káraikat sem hozták nyilvánosságra.

