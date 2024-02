Súlyos számok érkeztek: hatalmas lemaradásban van Joe Biden Donald Trumphoz képest

Egyre kevésbé bíznak az amerikai választók a jelenlegi elnökben, Joe Bidenben, miközben republikánus kihívóját, Donald Trumpot sokkal rátermettebbnek látják több szakpolitikai területen is, különösen a bevándorlás és a gazdaságpolitika kérdésében – derül ki az NBC News által frissen nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatásból.

A január utolsó hetében végzett felmérés szerint Donald Trumpot a választók 57 százaléka gondolja jobbnak a bevándorlás kezelésében, Bidenről viszont csak 22 százalékuk mondaná el ugyanezt. Eközben 22 százalékponttal több választó mondja azt, hogy a gazdaság területén jobban bízik Trumpban, mint Bidenben (előbbit 55%, utóbbit 33% látja jobbnak ebben a kérdésben). Hasonló arányban vélik jobbnak Trumpot a bűnüldözésben és az erőszak megállításában is.

A kérdőívben felmerül a személyes rátermettség is: a jelenlegi államfő mentális és fizikai állapotát sokkal rosszabbra értékelik a választók, mint Trumpét. Bident 23 százalék tartja egészségügyileg alkalmasnak az elnöki hivatalra Trump 46 százalékával szemben. Emellett Bident csak 32% nevezné kompetens és hatékony vezetőnek, miközben 48 százalékuk Donald Trumpot annak tartja.

Fontos társadalmi csoportok fordulhatnak el Bidentől

Az NBC felmérése szerint Biden elnökségének támogatottsága az eddigi legalacsonyabbra, 37 százalékra zuhant, elutasítottságra pedig 60 százalékra nőtt, ami megnehezíti az újraválasztásért folytatott küzdelmét. Ráadásul miközben a demokraták várható elnökjelöltje tavaly júliusban még 49%-45%-ra megverte volna Trumpot, addigra most 42%-47%-ra kikapna republikánus ellenfelétől, számos nélkülözhetetlen billegő államot is elveszítve.

Az NBC elemzése kiemeli azt is, hogy Bidenről kritikus fontosságú társadalmi rétegekben morzsolódtak le támogatók: a latinók körében csupán 35% elégedett az elnökségével, míg a 18 és 24 év közöttiek csupán 29, illetve a pártfüggetlenek 27 százalékára igaz ugyanez. Ezen csoportok kifejezetten nagy jelentőséggel bírtak Biden sikerében négy évvel ezelőtt, így kérdés, hogy az elnök mennyire számíthat rájuk az idei választáson.

A közvélemény-kutatás azt valószínűsíti, hogy Biden magának tudja a fekete szavazók többségét (75%-16%), és népszerűbb a nők (50%-40%), valamint az egyetemi diplomával rendelkező fehér amerikaiak (50%-42%) körében. Ezzel szemben Trump vezet a felsőoktatási végzettséggel nem rendelkező fehérek (62%-29%), a férfiak (56%-34%) és az elnökválasztások kimenetelét leginkább befolyásoló függetleneknél is (48%-29%).

Gyülekeznek a felhők Biden felett

Joe Biden három területen azonban meggyőzőbbnek bizonyul: ha csak egy hajszállal is, de két százalékkal többen gondolják alkalmasabbnak a demokrácia megvédésére, 12 százalékkal többen bíznak benne az abortusz terén, és 17 százalékkal vezet, ha a bevándorlók jogainak védelméről, illetve a velük szembeni emberséges bánásmódról van szó.

Mindenesetre igazán lesújtóak a számok Biden szemszögéből, elsősorban a személyes érdemeiről alkotott kép tekintetében: 2020-as győzelmét annak is köszönhette, hogy akkor 9 százalékkal többen gondolták őt kompetensebbnek és hatékonyabbnak, mint Trumpot. Ez, ahogy említettük, mostanra teljesen megfordult az exelnök javára.

Biden egyértelműen hátrányba került a világpolitika területén is az amerikaiak szemében, még akkor is, ha általa nem teljesen befolyásolható eseményekről van szó. Elődjéhez képest 11 százalékkal kevesebben bíznak abban, hogy a jelenlegi elnök javítaná az Egyesült Államok helyzetét a világban. Ez nem csoda, hiszen Biden elnöksége alatt egymást érték a külpolitikai válsághelyzetek: az afganisztáni kivonulástól kezdve, az ukrajnai háborún át, egészen az izraeli-palesztin konfliktus újabb fellángolásáig, ami további közel-keleti regionális eszkalációt hozhat magával. Az izraeli-palesztin szembenállás Biden-féle kezelését csupán háromból tíz amerikai támogatja, ami a saját pártján belül is problémákat jelenthet, főleg az arab-amerikaiak és fiatalok szavazatát illetően. Szembetűnő, hogy Biden Izrael-politikáját a 35 év alattiak csupán 15 százaléka nézi jó szemmel, míg 70% elégedetlen vele.

Miben bízhat Biden?

A közvélemény-kutatási adatok tükrében nem meglepő, hogy Biden a demokrácia védelmére és az abortuszhoz kötődő szabadságjogokra próbál fókuszálni kampányában, hiszen utóbbiban tud fellépni leghitelesebben - kiváltképp a Legfelsőbb Bíróság 2022-es döntését követően, ami visszavonta a Roe v. Wade által szövetségi szinten garantált széleskörű terhességmegszakítást.

A demokrata inkumbens annak is örülhet, hogy az amerikai gazdaság területéről pozitív hírek érkeztek januárban, elsősorban a fogyasztói hangulatindex növekedését és a vártnál nagyobb foglalkoztatottsági rátát illetően. Emellett a szenátus egy bevándorlási reformcsomagot is bemutatott február elején, amit bár nagy valószínűséggel elkaszál a republikánus többségű képviselőház, de elfogadása elemi érdeke lenne Bidennek.

A 81 éves demokrata elnök legnagyobb reménye a felmérések tükrében az lehet, ha Trumpot valamelyik bírósági ügyében elítélik. Az NBC kutatása szerint alapjáraton Trump 47-42-re verné Bident, viszont, ha Trumpot elítélné egy szövetségi bíróság, akkor Biden javára 45-43-ra változik az állás, azaz a volt elnök támogatottsága négy százalékkal csökkenne, míg a mostanié hárommal nőne. Annak viszont beláthatatlan következményei lehetnek az Egyesült Államok politikai stabilitására nézve, ha börtönbe küldik Donald Trumpot.

A felmérés a további jelöltek népszerűségét nem mérte közvetlenül, azonban a Demokrata, illetve a Republikánus Párton kívüli elnökjelöltek nem valószínű, hogy lényegesen változtatnának az erőviszonyokon.

Érdekesség továbbá az, hogy a kérdőívben felmerült Nikki Haley, volt ENSZ-nagykövet személye is, aki, bár nem sok eséllyel, de még versenyben van Trumppal szemben a republikánus jelöltségért. Ő Bident kilenc ponttal, 45%-36%-ra verné egy esetleges elnökválasztáson, bár ahhoz az előválasztást meg kéne nyernie először. Mivel azonban Trump 60 százalékkal vezet előtte (79%-19%), nem sok esélye van eljutni a végső küzdelemig.

Bár ezek a számok elég lesújtóak Biden számára, fontos megjegyezni azt, hogy a választásokig még hátra van pontosan kilenc hónap, így a mostani baljós előrejelzéseket még számos tényező befolyásolhatja pozitív vagy negatív irányba is.

Címlapkép forrása: Getty Images