Nemrégiben Ukrajnába látogatott Victoria Nuland, az Egyesült Államok politikai ügyekért felelős külügyminiszter-helyettese. A hírek szerint a meglepésszerű utazást Valerij Zaluzsnij vezérkari főnök tervezett leváltásának híre váltotta ki. Nuland fontos szerepet tölt be az USA és a NATO Ukrajnával kapcsolatos politikájának formálásában, nem tartott nyilvános találkozót Zelenszkijjel; ehelyett nyilvános sajtótájékoztatót tartott. Sürgős útja válasz volt a Fehér Házban felmerült aggodalmakra az Ukrajnán belüli lehetséges belső katonai konfliktusokkal kapcsolatban.

Washingtonból sokáig nem érkezett hivatalos kommentár a kijevi katonai vezetésben bekövetkező változáshoz, amit „belső ukrán” ügynek tituláltak. Zaluzsnij lehetséges menesztését a katonai megfigyelők úgy értékelték, mint egy próbálkozást arra, hogy áthárítsák rá a felelősséget a kijevi ellentámadás során tapasztalt sikertelenségekért. Ukrajnának továbbra is több helyen kemény kihívásokkal kell szembenéznie. Avgyijivka térségében az oroszok nagyszabású támadása miatt jelentős veszteségeke szenvednek a védők is. A hasonló fejlemények a közvéleményt is jelentősen befolyásolják, egyre több a kételkedő hang a hadműveletek jövőjével kapcsolatban.

Az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások továbbra is napirenden kívül maradnak, elsősorban Washington ellenállása miatt.

Az amerikai álláspont szerint bármilyen tárgyalást NATO-vereségnek tekintenek. Ez megegyezik azoknak az ukrajnai csoportoknak a véleményével is, amelyek erős oroszellenes érzelmeket táplálnak.

Egy esetleges nagyszabású orosz offenzíva fenyegetése egzisztenciális veszéllyel járhat Zelenszkij-kormány túlélése szempontjából Kijevben. Ennek fényében vannak tervek arra vonatkozóan, hogy az ukrán kormányt nyugatra telepítsék át Lvivbe, közel Lengyelországhoz. Varsó már utalt arra, hogy kész légvédelmet telepíteni a nyugat-ukrán város támogatása érdekében. A stratégiai átrendeződés ideiglenesen megkönnyebbülést jelenthet Biden-kormánynak, viszont aggodalmakra ad okot Európa biztonságát és stabilitását illetően hosszabb távon.

Kritikusok szerint Washington túlzott optimizmussal tekintett saját fegyverzet- és koordinációs képességeire miközben alulbecsülte Oroszország eltökéltségét.

Történelmi példák azt mutatják: Moszkva valószínűleg nem fog könnyedén visszalépni ukrajnai célkitűzéseitől. A diplomácia hiányosságainak fénye mellett növekszik az aggodalom Európában zajló konfliktusok esetleges kiéleződését illetően – beleértve nukleáris eszkaláció lehetőségét is –, ami rávilágít NATO-n belüli mély problémákra és bemutatja a nemzetközi diplomácia kihívásait a háborúban.

