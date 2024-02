Mind a DeepState, mind az ukrán újságírók arról számoltak be, hogy az orosz csapatok áttörték Avgyijivka északkeleti védelmét, és benyomultak az épületek közé.

A tudósítók szerint a helyzet immáron az északkeleti szektorban is kritikussá változott, miután a 110. ukrán dandár többszörös túlerővel szemben, pihenés és rotáció nélkül kénytelen harcolni, továbbá a tüzérségi lövedékek és egyéb lőszerek mennyisége is erősen hiányos. Hajtóvadászat indul az ukrán drónoperátorok ellen is, ráadásul az orosz drónok és harci repülőgépek akadálytalanul bombázzák a város védelmét.

Butuszov azt is kihangsúlyozta, hogy a műveleti irányitás visszatért ahhoz a szovjet időkből származó „szokáshoz”, hogy a felsővezetésnek csak pozitív, vagy semleges jelentéseket küld, elhallgatva a „rossz híreket”, ezzel pedig a megfelelő döntéshez szükséges kritikus információkat is.

After gaining a foothold in the south two weeks ago, Russian forces have advanced and entered Avdiivka from the north over the past few days. Butusov and Tsaplienko both say the situation is critical. https://t.co/voH7CZpj7D