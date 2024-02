Új fejlesztést kapott Oroszország legmodernebb tankja, már a fronton vannak az első példányok

A modernizált T-90M-est állítólag az orosz VDV (légideszantosok) kötelékében szolgáló katonák kapták meg először, pontosabban a 76. hadosztály egységei.

Bár a T-90-esek – csakúgy mint a többi orosz és ukrán harckocsi is – kaptak korábban a frontvonal közelében barkácsolt, ilyen-olyan minőségű „madárkalitkát”, a mostani fénykép alapján nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok a felszerelését már beépítették a gyártási folyamatba is.

Korábbi felvételek alapján valószínűsíthető, hogy a védelemről ERA-blokkok gondoskodnak, míg a lövész és parancsnok számára a kijutáshoz szükséges búvónyílásokat alakítottak ki.

VIDEO of a Russian T-90 tank with a cope cage mounting ERA reactive armor on top the turret, which also has ERA blocks mounted as well. Russia is going over board to protect its tanks. #Ukraine