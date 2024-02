Új szintre lépett a nagyhatalmak katonai szövetsége – Fájhat emiatt a washingtoni döntéshozók feje

Az elmúlt években egyre közelebb került egymáshoz Kína és Oroszország katonai szempontból. Most új szintre lépett a kapcsolat, a mesterséges intelligencia felhasználásában szerzett tapasztalatokat osztják meg egymással – számolt be a South China Morning Post.

Múlt héten csütörtökön tartottak megbeszéléseket a két ország katonai képviselői egymással, amiben megállapodtak egymással a mesterséges intelligencia technológiájának katonai célú felhasználásáról. Az nem derült ki, hogy pontosan kik képviselték a két hatalmat ezeken a találkozókon.

A találkozó megerősítette az orosz és a kínai megközelítés közelségét ebben a kérdésben

– áll az orosz közleményben. A kínai szöveg szerint a „világűr biztonságáról, a biológiai biztonságról és a mesterséges intelligenciáról” tartottak megbeszéléseket. Ezek mindegyike olyan témák, amelyek a jövőben meghatározhatják a geopolitikai versenyfutást. Emiatt az Egyesült Államokban aggodalmakat kelt, hogy a két nagy riválisa mennyire mélyíti el a katonai-védelmi kapcsolatait.

A két hatalom közötti koordináció azonban nemcsak erre terjed ki, hanem a hagyományos hadviselési együttműködés mellett a kritikus anyagokra is. Peking egyelőre nem szállít közvetlenül fegyvereket Moszkvának az ukrajnai háborúhoz, de a szakértők szerint akár ez is bekövetkezhet. A nyugati hatalmak súlyos szankciókat lengettek be azoknak az országoknak, akik ezt megpróbálják kijátszani. Érdekes azonban Kína helyzete, mivel Európában megosztott a politika azzal kapcsolatban, hogy miként kellene kezdeni az ország felemelkedését.

Az elmúlt években a mesterséges intelligenciát egyre gyakrabban alkalmazzák hadászati eszközöknél is.

Hasznát veszi a hírszerzés, a kibervédelem, valamint a pilóta nélküli járművek esetén is jelentős előrelépéseket segített.

A mesterséges intelligencia gyors térnyerése heves vitákat váltott ki, különösen a halálos kimenetelű autonóm fegyverrendszerek kapcsán. A nemzetközi szereplők gyakran szólalnak fel ennek alkalmazása ellen, mivel szerintük beláthatatlan következményekkel járhat a használata.

Címlapkép forrása: Sergey Mihailicenko/Anadolu Agency/Getty Images